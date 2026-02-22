Resultados elecciones en Mendoza EN VIVO: cerró la votación con una participación históricamente baja

resultados elecciones municipios vivo mendoza Los resultados de las elecciones de Mendoza se conocerán desde las 21, de manera oficial. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Además, en el Sur, los sanrafaelinos eligieron a 24 convencionales municipales, quienes -si la autonomía municipal es aprobada en referéndum- tendrán la tarea de redactar la primera Carta Orgánica de un municipio de Mendoza.

Elecciones municipio por municipio

La Junta Electoral de la Provincia confirmó que la participación promedio en las elecciones de este domingo fue de apenas el 47%.

Las cifras confirmadas a las 18.30 fueron las siguientes:

La Paz 66%

Luján 42%

Maipú 43%

Rivadavia 53%

Santa Rosa 62%

San Rafael 49%

¿Cambia el juego con los resultados de las elecciones municipales?

Los intendentes Matías Stevanato, Omar Félix, Esteban Allasino, Fernando Ubieta, Flor Destéfanis y Ricardo Mansur separaron las elecciones de concejales de las provinciales y nacionales de octubre pasadas, con la idea de evitar que un posible “huracán Javier Milei” –que finalmente sucedió- los arrasara.

Es que esta elección, por más insignificante que haya sido para el electorado que, en gran medida, decidió no ir a votar, resulta importante tanto para los oficialismos como para la oposición en cada una de las comunas.

A los intendentes les quedan dos años más de gestión y un Concejo Deliberante con mayoría afín les resultaría más cómodo para la toma de decisiones. Además, un resultado electoral contrario podría darle alas a la oposición de cara a las elecciones del 2027.

resultados vivo elecciones mendoza municipios Las elecciones 2026 en 6 municipios cerraron a las 18. Los resultados se conocerán tres horas después.

Qué se votó este domingo en las elecciones de Mendoza

Maipú, Luján de Cuyo, Santa Rosa, La Paz, Rivadavia y San Rafael renuevan en este 2026 5 o 6 concejales, según sus Concejos estén compuestos por 10 o por 12 ediles, en base a la cantidad de habitantes.

En Luján, 5 de los 6 que dejan la banca son oficialistas o aliados de Allasino. La sexta es Paloma Scalco, del peronismo kirchnerista, que va por la renovación.

En Maipú, Stevanato pone en juego 2 concejales. En cambio, el radicalismo pone las 4 que consiguió en 2021, aunque de esas, una es de Libres del Sur que finalmente se separó de la alianza.

En San Rafael, en tanto, Félix arriesga 3 escaños, mientras que el radicalismo otros 3. En el Sur, además, también se eligieron convencionales municipales.

En Santa Rosa la competencia hizo que cada uno de los tres espacios políticos que componen el Concejo arriesgue la mitad de sus integrantes: el peronismo 2, Cambia Mendoza 2 y Ahora Santarrosinos 1.

En La Paz, otro municipio peronista, Ubieta pone en juego tres bancas mientras que Cambia Mendoza dos.

Y en Rivadavia, el intendente Mansur arriesgó tres concejales, mientras que, tanto el radicalismo como el peronismo, arriesgaron uno.

Si la estrategia de desdoblar o no le funcionó a cada intendente se conocerá junto con los resultados de las elecciones. Por lo pronto, el primer indicio claro y negativo para todos es la flojísima respuesta del electorado.