Elecciones de concejales: los intendentes ponen en juego bancas, poder político y gobernabilidad

Emir Félix y los intendentes en un acto en el Este.jpg De las 6 comunas que este domingo van a elecciones, 4 están bajo el mando de intendentes del PJ. Foto: Gentileza partido peronista de Mendoza

En definitiva, esos intendentes están poniendo sobre la mesa su propio capital político.

Cuatro de estas seis comunas (Maipú, San Rafael, Santa Rosa y La Paz) están hoy gobernadas por referentes del peronismo mendocino, que consideraron oportuno desdoblar los comicios justamente para sostenerlo.

El impacto real de esa estrategia se conocerá recién cuando se cuenten los votos, aunque cierto es que, en las elecciones de octubre, quienes no optaron por ese camino y unificaron con Nación, terminaron abofeteados por el arrastre de Milei.

La madre de las batallas se concentra en Maipú

La comuna que hoy gobierna Matías Stevanato está bajo conducción peronista desde la vuelta de la democracia: es decir, más de 43 años. En ese territorio, la UCR sólo ha ganado una que otra elección legislativa y, para alimentar su entusiasmo, recuerdan los comicios de 2021, cuando se quedaron con 4 bancas del Concejo Deliberante. Son justamente esas cuatro las que hoy se ponen en juego.

El peronismo, por su parte, arriesga las 2 bancas restantes y también mira con atención esta renovación, con la expectativa de mejorar su posición en el Concejo.

matias stevanato.jpg El intendente Matías Stevanato apunta a incrementar su poder en el Concejo Deliberante en las elecciones de este domingo en Maipú.

En ambos espacios manejan cálculos internos basados en el sistema D’Hondt, el método con el que se reparten las bancas. Desde el oficialismo maipucino señalan que, para sostener las 4 bancas obtenidas en 2021, la oposición necesitaría un desempeño particularmente sólido.

Del otro lado, los armadores de Cambia Mendoza -ahora en sociedad con La Libertad Avanza- aseguran que un resultado favorable, aunque no sea holgado, podría permitirles retener buena parte de los lugares que hoy ocupan.

En Luján se estrena sociedad electoral

En estas elecciones legislativas, en Luján debuta una nueva alianza electoral, cuyo peso real dentro del escenario político local se conocerá una vez concluida la jornada.

Alejado de los picantes cruces que protagonizaron en otros tiempos Alfredo Cornejo y Omar De Marchi, el intendente del PRO Esteban Allasino acordó aliarse con Cambia Mendoza y a La Libertad Avanza, por lo que la lista incluye tanto referentes de su espacio como de esos nuevos socios.

esteban allasino, alfredo cornejo y natalio mema El intendente de Luján, Esteban Allasino, estrena alianza en estas elecciones al asociarse con los radicales de Cambia Mendoza y la cúpula de La Libertad Avanza.

Con esa estrategia, el jefe comunal busca sostener la presencia que hoy tiene en el Concejo Deliberante. Allí, su ex alianza La Unión Mendocina renueva 3 bancas; una más corresponde a Cambia Mendoza y otra a un aliado del partido Más Luján, que ingresó de la mano de Protectora y luego se alineó con el oficialismo local.

En total, ese oficialismo pone en juego 5 bancas, mientras que la restante es la de Paloma Scalco, la referente del kirchnerismo que busca renovar su lugar.

En el escenario electoral lujanino también pesa la división del PJ, un factor cuya influencia se verá reflejada recién cuando se conozca el resultado en las urnas.

En San Rafael no sólo se eligen concejales

Omar Félix, el intendente de San Rafael, no sólo mantuvo su decisión de desdoblar las elecciones de concejales, sino que sumó a la discusión la autonomía municipal. Por eso, además de elegir ediles, los vecinos también deberán votar a los convencionales que redactarán la Carta Orgánica local.

Omar y Emir Félix.jpg Doble estrategia de los hermanos Omar y Emir Félix: desdoblar elecciones de concejales y elegir convencionales para reasegurar la autonomía municipal que defienden.

La táctica incluyó que su hermano, Emir Félix -hoy diputado nacional- encabezara la lista de convencionales del PJ, en una jugada que buscó capitalizar el acompañamiento que el dirigente ha obtenido en el departamento.

La defensa de la bandera de la autonomía municipal también llegó a la Justicia, después de que el diputado José Luis Ramón la cuestionara. En una audiencia de conciliación se acordó avanzar con la elección este domingo y someter luego la futura Carta Orgánica a un referéndum, uno de los puntos planteados por Ramón.

En lo referido a las elecciones de ediles, el peronismo sanrafaelino pone en juego 4 bancas, mientras que Cambia Mendoza -en sociedad nuevamente con La Libertad Avanza- renueva 2.

No es un detalle menor que, en el territorio de los hermanos Félix, el PJ compite dividido: por un lado, la lista de San Rafael en Marcha, que responde al intendente, y por otro, San Rafael Futuro, la expresión del kirchnerismo local.

El impacto que esa fragmentación pueda tener en la composición final del Concejo Deliberante recién quedará claro una vez escrutado el voto sanrafaelino.

En Santa Rosa se enfrentarán antiguas aliadas

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las comunas que este domingo renovarán concejales, en Santa Rosa la principal disputa no será entre el PJ y la UCR. En la comuna que conduce la peronista Flor Destéfanis, la pulseada central será entre sus referentes y los de Ahora Santarrosinos, el espacio que encabeza la edil Débora Quiroga.

Quiroga, que en las últimas elecciones formó parte de la alianza que respaldó la reelección de Destéfanis, se distanció luego, creó su propio partido municipal y hoy compite por consolidarlo como alternativa.

Flor Destéfanis.jpg La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis enfrentará en estas elecciones a una ex aliada, Débora Quiroga, que hoy es concejala y buscará su reelección. Foto: Municipalidad de Santa Rosa.

El Concejo Deliberante santarrosino renueva 5 de sus 10 bancas: dos pertenecen al peronismo, dos a Cambia Mendoza y la restante es la que ocupa la propia Quiroga, quien logró la autorización de la Corte para buscar un nuevo período.

En las cuentas que hicieron los distintos espacios sobre el comportamiento histórico del electorado santarrosino aparece un número clave: 5.000 votos. En un padrón reducido como el de Santa Rosa, donde las disputas suelen ser ajustadas, todos aspiran a superar ese umbral, aunque recién el escrutinio confirmará cómo se traducen esas expectativas.

Para Destéfanis, la elección no solo define con qué configuración del Concejo transitará los últimos dos años de gestión, sino también parte del balance político con el que proyectará su futuro, tras haberle arrebatado esa comuna al radicalismo hace 6 años.

Radicales y ex radicales compiten en Rivadavia

Ricardo Mansur, intendente de Rivadavia, es un ex radical que tras diferencias con la cúpula de la UCR decidió apartarse y crear Sembrar, el espacio con el que finalmente ganó las ajustadas elecciones de 2023.

Mansur ya había gobernado la comuna durante 12 años y en aquellos comicios volvió a enfrentar a sus ex correligionarios. Ahora, en este nuevo capítulo, busca también ordenar el escenario legislativo local, en una disputa en la que entra en juego la conducción política del Concejo Deliberante.

Ricardo Mansur intendente.jpg Ricardo Mansur, el intendente de Rivadavia y líder del partido Sembrar se enfrenta a los radicales con los que supo militar, para quedarse con el poder en el Concejo Deliberante.

En esta renovación, Sembrar pone en juego 2 bancas, Cambia Mendoza otras 2 y la restante pertenece al PJ. En medio de ese equilibrio, Mansur ha insistido en mantener la discusión en clave estrictamente municipal, marcando distancia respecto de debates del Gobierno provincial e incluso de algunos temas de agenda nacional, como la reforma de la ley de glaciares.

Recién con el avance del escrutinio se podrá dimensionar el impacto final de esa estrategia en el reparto de espacios dentro del Concejo.

En La Paz el intendente apuesta todo a la gestión

Tal es la confianza que Fernando Ubieta parece tener en su gestión como intendente de La Paz que decidió repetir el lema con el que se identifica su espacio político. El PJ volvió a presentarse allí como Elegí Gestión La Paz y, de hecho, el propio Ubieta se puso la campaña al hombro para impulsar a sus candidatos.

Fernando Ubieta, Intendente La Paz.jpg Fernando Ubieta, intendente de La Paz, se puso la campaña al hombro y buscará renovar las 3 bancas que el PJ pone en juego en estas elecciones.

En la vereda opuesta están los radicales de Cambia Mendoza, que aún rememoran la etapa en la que los hermanos Pintos condujeron la comuna. Sin embargo, hoy están divididos, un factor interno que podría incidir en su desempeño.

A ese cuadro se suma la alianza entre el Partido Libertario y los demócratas, que busca captar parte del electorado opositor, especialmente entre los paceños que no aprueban la gestión comunal.

En esta elección, el Concejo Deliberante renueva 5 de sus 10 bancas: 3 pertenecen al PJ y las dos restantes a la UCR. En un departamento con un padrón tan reducido, cada elección suele definirse con márgenes ajustados. Basta recordar que en 2023 Ubieta obtuvo el 57% de los votos, una diferencia que, traducida en números, supuso apenas 1.295 sufragios más que su competidor radical Ramiro Blanco.