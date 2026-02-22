Es altamente probable que para muchos vecinos de los 6 departamentos que este domingo eligen a su concejales, estas elecciones sean intrascendentes, o al menos les cueste identificar de qué manera incide en su vida cotidiana acudir a las urnas. Pero sí tienen una relevancia clara para los intendentes que impulsaron la municipalización del calendario electoral, con el firme objetivo de ordenar la discusión política en sus territorios y mantener el control de sus Concejos Deliberantes.
Elecciones de concejales: los intendentes ponen en juego bancas, poder político y gobernabilidad
Los intendentes de las 6 comunas que eligen concejales ponen a prueba no sólo su gestión en estas elecciones, sino también la gobernabilidad para lo que resta
Los jefes comunales de Luján, Maipú, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz optaron por desdoblar los comicios como una estrategia electoral para separar la dinámica local de la agenda nacional y escapar del peso que ejerció la figura de Javier Milei en las últimas elecciones.
La apuesta no es menor. No sólo porque de estas elecciones surgirá la nueva conformación de los Concejos Deliberantes con los que deberán interactuar durante los últimos dos años de sus gestiones, sino también porque, en algunos casos, ese período final puede catapultarlos hacia futuros roles o cargos.
En definitiva, esos intendentes están poniendo sobre la mesa su propio capital político.
Cuatro de estas seis comunas (Maipú, San Rafael, Santa Rosa y La Paz) están hoy gobernadas por referentes del peronismo mendocino, que consideraron oportuno desdoblar los comicios justamente para sostenerlo.
El impacto real de esa estrategia se conocerá recién cuando se cuenten los votos, aunque cierto es que, en las elecciones de octubre, quienes no optaron por ese camino y unificaron con Nación, terminaron abofeteados por el arrastre de Milei.
La madre de las batallas se concentra en Maipú
La comuna que hoy gobierna Matías Stevanato está bajo conducción peronista desde la vuelta de la democracia: es decir, más de 43 años. En ese territorio, la UCR sólo ha ganado una que otra elección legislativa y, para alimentar su entusiasmo, recuerdan los comicios de 2021, cuando se quedaron con 4 bancas del Concejo Deliberante. Son justamente esas cuatro las que hoy se ponen en juego.
El peronismo, por su parte, arriesga las 2 bancas restantes y también mira con atención esta renovación, con la expectativa de mejorar su posición en el Concejo.
En ambos espacios manejan cálculos internos basados en el sistema D’Hondt, el método con el que se reparten las bancas. Desde el oficialismo maipucino señalan que, para sostener las 4 bancas obtenidas en 2021, la oposición necesitaría un desempeño particularmente sólido.
Del otro lado, los armadores de Cambia Mendoza -ahora en sociedad con La Libertad Avanza- aseguran que un resultado favorable, aunque no sea holgado, podría permitirles retener buena parte de los lugares que hoy ocupan.
En Luján se estrena sociedad electoral
En estas elecciones legislativas, en Luján debuta una nueva alianza electoral, cuyo peso real dentro del escenario político local se conocerá una vez concluida la jornada.
Alejado de los picantes cruces que protagonizaron en otros tiempos Alfredo Cornejo y Omar De Marchi, el intendente del PRO Esteban Allasino acordó aliarse con Cambia Mendoza y a La Libertad Avanza, por lo que la lista incluye tanto referentes de su espacio como de esos nuevos socios.
Con esa estrategia, el jefe comunal busca sostener la presencia que hoy tiene en el Concejo Deliberante. Allí, su ex alianza La Unión Mendocina renueva 3 bancas; una más corresponde a Cambia Mendoza y otra a un aliado del partido Más Luján, que ingresó de la mano de Protectora y luego se alineó con el oficialismo local.
En total, ese oficialismo pone en juego 5 bancas, mientras que la restante es la de Paloma Scalco, la referente del kirchnerismo que busca renovar su lugar.
En el escenario electoral lujanino también pesa la división del PJ, un factor cuya influencia se verá reflejada recién cuando se conozca el resultado en las urnas.
En San Rafael no sólo se eligen concejales
Omar Félix, el intendente de San Rafael, no sólo mantuvo su decisión de desdoblar las elecciones de concejales, sino que sumó a la discusión la autonomía municipal. Por eso, además de elegir ediles, los vecinos también deberán votar a los convencionales que redactarán la Carta Orgánica local.
La táctica incluyó que su hermano, Emir Félix -hoy diputado nacional- encabezara la lista de convencionales del PJ, en una jugada que buscó capitalizar el acompañamiento que el dirigente ha obtenido en el departamento.
La defensa de la bandera de la autonomía municipal también llegó a la Justicia, después de que el diputado José Luis Ramón la cuestionara. En una audiencia de conciliación se acordó avanzar con la elección este domingo y someter luego la futura Carta Orgánica a un referéndum, uno de los puntos planteados por Ramón.
En lo referido a las elecciones de ediles, el peronismo sanrafaelino pone en juego 4 bancas, mientras que Cambia Mendoza -en sociedad nuevamente con La Libertad Avanza- renueva 2.
No es un detalle menor que, en el territorio de los hermanos Félix, el PJ compite dividido: por un lado, la lista de San Rafael en Marcha, que responde al intendente, y por otro, San Rafael Futuro, la expresión del kirchnerismo local.
El impacto que esa fragmentación pueda tener en la composición final del Concejo Deliberante recién quedará claro una vez escrutado el voto sanrafaelino.
En Santa Rosa se enfrentarán antiguas aliadas
A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las comunas que este domingo renovarán concejales, en Santa Rosa la principal disputa no será entre el PJ y la UCR. En la comuna que conduce la peronista Flor Destéfanis, la pulseada central será entre sus referentes y los de Ahora Santarrosinos, el espacio que encabeza la edil Débora Quiroga.
Quiroga, que en las últimas elecciones formó parte de la alianza que respaldó la reelección de Destéfanis, se distanció luego, creó su propio partido municipal y hoy compite por consolidarlo como alternativa.
El Concejo Deliberante santarrosino renueva 5 de sus 10 bancas: dos pertenecen al peronismo, dos a Cambia Mendoza y la restante es la que ocupa la propia Quiroga, quien logró la autorización de la Corte para buscar un nuevo período.
En las cuentas que hicieron los distintos espacios sobre el comportamiento histórico del electorado santarrosino aparece un número clave: 5.000 votos. En un padrón reducido como el de Santa Rosa, donde las disputas suelen ser ajustadas, todos aspiran a superar ese umbral, aunque recién el escrutinio confirmará cómo se traducen esas expectativas.
Para Destéfanis, la elección no solo define con qué configuración del Concejo transitará los últimos dos años de gestión, sino también parte del balance político con el que proyectará su futuro, tras haberle arrebatado esa comuna al radicalismo hace 6 años.
Radicales y ex radicales compiten en Rivadavia
Ricardo Mansur, intendente de Rivadavia, es un ex radical que tras diferencias con la cúpula de la UCR decidió apartarse y crear Sembrar, el espacio con el que finalmente ganó las ajustadas elecciones de 2023.
Mansur ya había gobernado la comuna durante 12 años y en aquellos comicios volvió a enfrentar a sus ex correligionarios. Ahora, en este nuevo capítulo, busca también ordenar el escenario legislativo local, en una disputa en la que entra en juego la conducción política del Concejo Deliberante.
En esta renovación, Sembrar pone en juego 2 bancas, Cambia Mendoza otras 2 y la restante pertenece al PJ. En medio de ese equilibrio, Mansur ha insistido en mantener la discusión en clave estrictamente municipal, marcando distancia respecto de debates del Gobierno provincial e incluso de algunos temas de agenda nacional, como la reforma de la ley de glaciares.
Recién con el avance del escrutinio se podrá dimensionar el impacto final de esa estrategia en el reparto de espacios dentro del Concejo.
En La Paz el intendente apuesta todo a la gestión
Tal es la confianza que Fernando Ubieta parece tener en su gestión como intendente de La Paz que decidió repetir el lema con el que se identifica su espacio político. El PJ volvió a presentarse allí como Elegí Gestión La Paz y, de hecho, el propio Ubieta se puso la campaña al hombro para impulsar a sus candidatos.
En la vereda opuesta están los radicales de Cambia Mendoza, que aún rememoran la etapa en la que los hermanos Pintos condujeron la comuna. Sin embargo, hoy están divididos, un factor interno que podría incidir en su desempeño.
A ese cuadro se suma la alianza entre el Partido Libertario y los demócratas, que busca captar parte del electorado opositor, especialmente entre los paceños que no aprueban la gestión comunal.
En esta elección, el Concejo Deliberante renueva 5 de sus 10 bancas: 3 pertenecen al PJ y las dos restantes a la UCR. En un departamento con un padrón tan reducido, cada elección suele definirse con márgenes ajustados. Basta recordar que en 2023 Ubieta obtuvo el 57% de los votos, una diferencia que, traducida en números, supuso apenas 1.295 sufragios más que su competidor radical Ramiro Blanco.