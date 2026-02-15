Maipú: el trofeo por el que se sacan los ojos peronistas, radicales y libertarios a 7 días de las elecciones

Un resultado electoral clave

Ahora, cuando se les consulta por qué están tan envalentonados todos sacan a relucir encuestas con números diametralmente opuestos, que dan ganadores a unos y otros dependiendo de quién midió y quién pidió esos sondeos.

Matías Stevanato y Alfredo Cornejo Matías Stevanato, intendente de Maipú, y el gobernador Alfredo Cornejo se han puesto la campaña de Maipú al hombro, con la meta de quedarse con el Concejo Deliberante.

En esa puja a brazo partido todos dicen que ganan y han construido minuciosamente sus argumentos.

Eso explica que estando en Londres, en medio de su gira internacional para promocionar los vinos mendocinos, el gobernador Alfredo Cornejo haya decidido en la noche del jueves ventilar algunos datos de la medición que hizo Martha Reale para conocer la intención de voto en Maipú, San Rafael y Luján.

Es claro que en el terreno que comanda el intendente peronista Matías Stevanato se da una marcada polarización entre su partido Maipú Crece y la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza y eso se plasma en las encuestas.

Con encuestas cruzadas, en Maipú todos se ven ganadores

Después de algunas mediciones locales, el mismo jefe comunal decidió pedir una tercera opinión a un foráneo y eligió a DC Consultores para medir la intención de voto en su terreno.

Sobre una base de 1.012 maipucinos consultados, a quienes se sondeó entre el 4 y el 8 de este mes, la consultora de Anibal Urios aseguró que al preguntar por la intención de voto por partido 43,9% aseguró que votaría por Maipú Crece, en cuya boleta aparecen los alfiles de Stevanato.

En cambio sólo 31,8% admitió que votaría por la alianza de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza.

Intención de voto en Maipú de DC Consultores

La explicación para sostener esa hegemonía está -según Urios-, en la credibilidad que generan Stevanato y su equipo de gestión. En esa medición también se mostró que el intendente cosecha 58% de credibilidad y eso se debería a lo que el consultor define como voto daltónico "porque en una provincia antikirchnerista, no ve el azul peronista en la boleta de Stevanato, sino que ve gestión maipucina".

El tercer puesto de intención de voto en ese sondeo es para los indecisos que representan 15,2% y podrían inclinar la balanza a un lado u otro.

La consultora de Martha Reale, que mide para el oficialismo provincial, ve un escenario distinto.

En su muestra presencial de 1.362 casos -divididos entre las 3 comunas de Luján, Maipú y San Rafael-, que realizó entre enero y febrero, también midió la intención de voto por espacio político y recogió que 38,3% asumió que votaría por la boleta de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, y que 36,6% respaldó la boleta peronista de Maipú Crece.

En este caso, los indecisos representan 8,4% y quedan también terceros, incluso casi duplicando al Partido Verde que tiene una intención de voto de 4,8%.

Intención de voto en Maipú de Reale Dalla Torre

A la hora de explicar su medición, Reale asegura que en Maipú hay un alto componente de electorado solapado, que no vota con ideología sino con pragmatismo. "Es ese votante que puede respaldar al intendente, pero que ante la consulta de si avalaría la lista que apoya el presidente entra en un debate interno y puede cambiar de parecer", asegura la encuestadora que vislumbra casi un empate técnico, aún cuando proyecta esa porción de indecisos.

Concejales histriónicos: desde el perreo en Vendimia al video con un jugador de la Selección

En la batalla por quién se queda con una banca más en el Concejo Deliberante de Maipú, todo parece valer y los candidatos están dispuestos a darlo todo por ese lugar.

Una muestra de eso es la campaña que desplegó Emiliano Sallei, quien encabeza la lista de Stevanato. El periodista deportivo que es director de Promoción Deportiva de la comuna mostró sus dotes de bailarín en cuanta Vendimia distrital hubo y hasta desplegó perreo en la Vendimia departamental cuando en la previa, la banda de Agapornis lo hizo subir al escenario.

Emiliano Sallei candidato a concejal del PJ de Maipú junto a Stevanato Emiliano Salle junto a Matías Stevanato.

"Él como buen comunicador tiene la capacidad de llegar la gente y lo usa a su favor, porque además tiene atrás un gran trabajo en los barrios", remarcan desde la comuna maipucina.

A la lista de la alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza la encabeza la libertaria María de los Ángeles De Blasis, pero hay un radical Gabriel López -del riñón de Néstor Majul- que no piensa quedarse afuera de la puja y va tercero en esa boleta.

Candidato Concejal Gabriel López con Ulpiano Suarez Gabriel López, aquí junto a Ulpiano Suarez.

Él no sólo sumó al intendente Ulpiano Suarez a su campaña y juntos recorrieron empresas maipucinas exitosas, sino que se dice que se guarda en la manga una jugada que cree que atraerá votos: grabó un video con el Kun Agüero y hasta logró que el ex jugador de la Selección Nacional le firmara una camiseta que está dispuesto a sortear entre sus seguidores.

La puja por quién se queda con un concejal más

Lo cierto es que tanto los radicales y sus socios libertarios, como los peronistas que gobiernan Maipú están tan pendientes de la intención de voto porque de fondo, de esos porcentajes depende quién comandará el Concejo Deliberante los próximos 2 años, que son los que le quedan de gestión a Stevanato.

En ese concejo de 12 ediles se renueva la mitad: de ellos 4 bancas son actualmente de la UCR -que son las que ganó en las elecciones del 2021-, mientras que el PJ renueva las 2 restantes.

Ahora con ese objetivo de repetir o mejorar los resultados de los comicios del 2021, se disparan todas las especulaciones electorales.

Los peronistas aseguran que para renovar 4 bancas, los radicales y libertarios deberían imponerse por más de 14% de los votos, algo que a priori parece difícil repasando lo que muestran las encuestas, aún las pedidas por los mismos radicales.

Los alfiles de Alfredo Cornejo y Javier Milei retrucan que si ganan por unos 5 puntos, que es un escenario que ven más viable, lograrían al menos retener 3 de las 4 bancas que ponen en juego. "Pero estaríamos ganando una elección desdoblada, que es un mérito porque lo que se plebiscita es la gestión comunal", disparan como para conformarse porque en realidad estarían perdiendo una banca.