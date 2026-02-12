Javier Milei canceló su visita a Mendoza en la previa de las elecciones municipales

El frente oficialista La Libertad Avanza + Cambia Mendoza confirmó, mediante un breve comunicado en las redes sociales, que el mandatario nacional debió reorganizar su agenda en virtud de un viaje a los Estados Unidos.

La llegada de Milei a Mendoza estaba programada para el miércoles, como un espaldarazo para el oficialismo cuatro días antes de la celebración de los comicios municipales en tierras donde manda la oposición.