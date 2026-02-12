Javier Milei canceló su visita a Mendoza en la previa de las elecciones municipales

El presidente Javier Milei canceló la visita a Mendoza, prevista para el 18 de febrero, en la previa de las elecciones a concejal en 6 departamentos.
El frente La Libertad Avanaza + Cambia Mendoza confirmó que el Presidente debió reorganizar la agenda de la semana que viene por un viaje a Estados Unidos
El frente oficialista La Libertad Avanza + Cambia Mendoza confirmó, mediante un breve comunicado en las redes sociales, que el mandatario nacional debió reorganizar su agenda en virtud de un viaje a los Estados Unidos.
La llegada de Milei a Mendoza estaba programada para el miércoles, como un espaldarazo para el oficialismo cuatro días antes de la celebración de los comicios municipales en tierras donde manda la oposición.
"Informamos que ha sido cancelada la visita a Mendoza del presidente Javier Milei, prevista para el próximo 18 de febrero. Esto se debe a una reorganización de su agenda, ya que deberá viajar a los Estados Unidos para participar del Consejo de la Paz en Washington DC", comunicó LLA.
"Cualquier novedad respecto de una eventual reprogramación será informada por los canales oficiales correspondientes", agregaron.
