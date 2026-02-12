Estos son los senadores que votaron a favor de la Reforma Laboral y los que lo hicieron en contra

El tablero final arrojó un contundente 42 a 30, superando el umbral de 37 votos necesarios y habilitando el giro del proyecto de reforma laboral a la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo buscará la sanción definitiva antes del 1° de marzo.

El oficialismo logró abroquelar a su tropa de La Libertad Avanza y tejió una coalición heterogénea con el apoyo clave del PRO, la gran mayoría de la UCR y bloques provinciales como el Frente Renovador de la Concordia y Unidad Federal.