Qué cambia con la Reforma Laboral: indemnizaciones, paritarias, sueldos, vacaciones y otros puntos claves

reforma laboral senado Foto: Noticias Argentinas

Puntos centrales de la Reforma Laboral

Entre las modificaciones, los puntos claves de la Reforma Laboral son los siguientes:

Vacaciones: Empleador y trabajador pueden acordar dividir las vacaciones, siempre que cada tramo sea de al menos 7 días corridos. Si las vacaciones no son simultáneas para todo el personal, el empleador debe asegurar que cada trabajador goce de su licencia en temporada estival al menos una vez cada tres años.

Indemnización: Se calcula un mes de sueldo por año de servicio (o fracción mayor a 3 meses), usando la mejor remuneración mensual del último año. Ya no se incluyen en la base conceptos no mensuales como el Sueldo Anual Complementario (Aguinaldo) o premios semestrales/anual o bonos. El cobro de la indemnización cierra la posibilidad de futuros reclamos judiciales, salvo que existan delitos penales de por medio.

Fondo de Cese: Se permite que, vía convenio colectivo, se reemplace el sistema de indemnización por un fondo de cese laboral (similar al modelo de la construcción).

Pago en Cuotas: En caso de condena judicial, las empresas podrán pagar en cuotas (hasta 6 para grandes empresas y hasta 12 para PyMEs), ajustadas por IPC + 3% de interés.

Debate de la reforma laboral Foto: Prensa Senado

Banco de Horas: Se busca adaptar la carga horaria a las necesidades de producción sin generar costos extra inmediatos. En otras palabras, se podrán hacer jornadas más largas y compensar con jornadas más cortas. Esto debe formalizarse por escrito o vía sindicato.

Sindicatos: Se mantienen los aportes voluntarios y obligatorios de trabajadores a los gremios.

Cobro de sueldos: Los bancos son los únicos lugares habilitados para cobrar sueldos. Los salarios pueden ser pagados en dinero, sea en moneda nacional o extranjera, especie, habitación o alimentos. Se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que puede ser acordado en los convenios colectivos, regionales o por empresa e incluso por decisión del empleador.