La UCIM respaldó la apertura económica impulsada por Milei pero también pidió rebajas impositivas

La Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) fijó postura respecto de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei.
Con un documento firmado por su presidente Juan Viciana la entidad empresarial se mostró en general de acuerdo con la gestión mileísta y, especialmente, con el acuerdo reciente alcanzado por Argentina y Estados Unidos para la apertura de importaciones.
No obstante la UCIM volvió a pedir que se bajen las cargas impositivas y al mismo tiempo advirtió que el sector empresario debe estar atento y presto a adaptarse a los avances tecnológicos y a los nuevos desafíos para acompañar el crecimiento que avizora para el país.
Las expectativas de la UCIM
"Hoy vivimos una coyuntura muy difícil pero con una gran expectativa de mejora", dice la nota de la UCIM conocida en las últimas horas.
Para la institución "lo que parece una desventaja por un lado, se ve contrarrestado con un escenario en el que las relaciones internacionales de Argentina pueden ser un trampolín hacia mejoras. Nos referimos al reciente acuerdo Mercosur-Comunidad Económica Europea y el anunciado acuerdo entre nuestro país y Estados Unidos".
"Esto, sumado a la apertura de las importaciones que nos lleva a reformular nuestros negocios", agrega.
Con la firma de Viciana expresa el documento: "Lo mismo pasa con nuestras instituciones. Cámaras, sindicatos, municipios, gobiernos provinciales y nacionales deberán ponerse a tono con el mundo y a la vez, con los requerimientos hacia lo interno".
El rol de los empresarios
Admite la UCIM que "aparentemente, hoy los empresarios, en general, no estamos preparados para enfrentar los grandes desafíos que conllevan las transformaciones tecnológicas y que inexorablemente, avanzan y que nos pueden dejar afuera. La creatividad, trabajo y empeño por sortear obstáculos que nos caracterizan, tras años y años de serios desafíos, deben ponerse efectivamente en marcha y acompañar esta mirada de la realidad, tan favorable a los cambios. La industria del vino, en nuestra provincia, es una clara muestra de ello. Se ha modernizado y aggiornado al mercado internacional permanentemente".
"Es cierto, necesitamos crédito para la producción, para que se pueda comprar maquinaria (lo que se vería facilitado con el arreglo con EE .UU.) y tenemos que mejorar procesos, porque si no tenemos tecnología de punta estamos condenados al fracaso. También como UCIM reclama desde hace años es necesario bajar la carga impositiva. Temas de los que tenemos que ocuparnos".
"Vamos a un cambio en todo el mundo en las relaciones, en la forma de producir, comerciar, trabajar y pensar nuestras empresas. Por fin nuestro país tiene la posibilidad de subirse a esa realidad, por múltiples factores"-
Y cierra el artículo: "Este momento significa una oportunidad histórica para Argentina y Mendoza, por lo que consideramos oportuno apoyar las medidas de apertura que conllevan un potencial para la incorporación de tecnología y el desarrollo de la competitividad con trabajo, inteligencia y creatividad".