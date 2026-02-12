La UCIM respaldó la apertura económica impulsada por Milei pero también pidió rebajas impositivas

juan viciana Juan Viciana, presidente de la UCIM. Foto: UCIM

Las expectativas de la UCIM

"Hoy vivimos una coyuntura muy difícil pero con una gran expectativa de mejora", dice la nota de la UCIM conocida en las últimas horas.

Las políticas actuales que no apoyan a la industria, tienen como contracara la necesidad de incrementar las urgencias de modernización pro-competitiva en lo tecnológico, organizacional e institucional Las políticas actuales que no apoyan a la industria, tienen como contracara la necesidad de incrementar las urgencias de modernización pro-competitiva en lo tecnológico, organizacional e institucional

Para la institución "lo que parece una desventaja por un lado, se ve contrarrestado con un escenario en el que las relaciones internacionales de Argentina pueden ser un trampolín hacia mejoras. Nos referimos al reciente acuerdo Mercosur-Comunidad Económica Europea y el anunciado acuerdo entre nuestro país y Estados Unidos".

"Esto, sumado a la apertura de las importaciones que nos lleva a reformular nuestros negocios", agrega.

Con la firma de Viciana expresa el documento: "Lo mismo pasa con nuestras instituciones. Cámaras, sindicatos, municipios, gobiernos provinciales y nacionales deberán ponerse a tono con el mundo y a la vez, con los requerimientos hacia lo interno".

En un momento de verdadero y comprobado propósito de cambio de nuestras autoridades, es importante interpretar el viento de cola para poner en práctica innovaciones y mejoras en el funcionamiento general de nuestro país. No solo generando nuevas leyes articuladoras de parte de nuestros representantes sino, con actitudes proactivas de los ciudadanos argentinos que pueden anticiparse a los cambios acelerados y profundos de este mundo, al que no accedíamos hasta hace un par de años En un momento de verdadero y comprobado propósito de cambio de nuestras autoridades, es importante interpretar el viento de cola para poner en práctica innovaciones y mejoras en el funcionamiento general de nuestro país. No solo generando nuevas leyes articuladoras de parte de nuestros representantes sino, con actitudes proactivas de los ciudadanos argentinos que pueden anticiparse a los cambios acelerados y profundos de este mundo, al que no accedíamos hasta hace un par de años

UCIM.jpg Sede de la UCIM. Foto: UCIM

El rol de los empresarios

Admite la UCIM que "aparentemente, hoy los empresarios, en general, no estamos preparados para enfrentar los grandes desafíos que conllevan las transformaciones tecnológicas y que inexorablemente, avanzan y que nos pueden dejar afuera. La creatividad, trabajo y empeño por sortear obstáculos que nos caracterizan, tras años y años de serios desafíos, deben ponerse efectivamente en marcha y acompañar esta mirada de la realidad, tan favorable a los cambios. La industria del vino, en nuestra provincia, es una clara muestra de ello. Se ha modernizado y aggiornado al mercado internacional permanentemente".

"Es cierto, necesitamos crédito para la producción, para que se pueda comprar maquinaria (lo que se vería facilitado con el arreglo con EE .UU.) y tenemos que mejorar procesos, porque si no tenemos tecnología de punta estamos condenados al fracaso. También como UCIM reclama desde hace años es necesario bajar la carga impositiva. Temas de los que tenemos que ocuparnos".

"Vamos a un cambio en todo el mundo en las relaciones, en la forma de producir, comerciar, trabajar y pensar nuestras empresas. Por fin nuestro país tiene la posibilidad de subirse a esa realidad, por múltiples factores"-

Y cierra el artículo: "Este momento significa una oportunidad histórica para Argentina y Mendoza, por lo que consideramos oportuno apoyar las medidas de apertura que conllevan un potencial para la incorporación de tecnología y el desarrollo de la competitividad con trabajo, inteligencia y creatividad".