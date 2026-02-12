Tras la "histórica" media sanción en el Senado que logró el oficialismo para la reforma laboral, este jueves la Cámara de Diputados de la Nación es el escenario de una jornada clave para la agenda del Ejecutivo, q con dos proyectos de alto impacto: el nuevo Régimen Penal Juvenil, que apunta a la baja de edad en la imputabilidad de menores, y la ratificación del Acuerdo Comercial Mercosur-Unión Europea.
Álvaro Martínez defendió la baja de la edad de imputabilidad con críticas al kirchnerismo
Diputados debate la baja de la edad de imputabilidad de menores a 14 años. El Ejecutivo cuenta con el apoyo de aliados para el nuevo Régimen Penal Juvenil
Uno de los diputados mendocinos que hizo un fuerte discurso fue el mileísta Álvaro Martínez, quien defendió el proyecto de bajar la edad de imputabilidad y cuestionó duramente al kirchnerismo.
"Tuvieron la oportunidad para cambiar esta ley. Tuvieron la oportunidad para establecer un Régimen Penal Juvenil. No lo hicieron cuando tuvieron el poder, no lo hicieron cuando tuvieron mayoiría en ambas cámaras y no lo hicieron cuando gobernaron más de 15 años. El kirchnerismo no tuvo el coraje para modificar esta ley. Siempre veían el rédito político, y hoy nos pretenden dar lecciones”, resaltó el lujanino.
Álvaro Martínez quería bajar a 12 la edad de imputabilidad
Martínez recordó que presentó una iniciativa propia que proponía fijar la edad de imputabilidad en 12 años, una postura más estricta que la alternativa de 14 años que actualmente se discute en el recinto.
El oficialismo (La Libertad Avanza) llegó a la sesión con una base sólida de votos gracias al apoyo de sus aliados estratégicos: PRO, UCR, MID e Innovación Federal.
La oposición manifestó el rechazo. Tanto Unión por la Patria como el Frente de Izquierda presentaron dictámenes de minoría manteniendo la edad de imputabilidad en 16 años. La Iglesia Católica también se ha manifestado en contra de la modificación.
Lourdes Arrieta, con críticas generalizadas
"No queremos depósitos de menores. También respetemos el dolor de las familias víctimas. Quel el Estado deje de ser hipócrita: no previe y no atiende a las víctimas", fueron algunos de los concpetos que dejó Lourdes Arrieta, quien no especificó si votaría a favor o en contra.
La ahora legisladora de Provincias Unidas fue muy crítica con el gobierono y se quejó de lo que entiendo como la falta de oprtunidades que han tenido los menores que delinquen. La diputada nacional nacida en San Juan cerró con su clásico "viva Cristo, viva la Patria".
Régimen Penal Juvenil: la baja de la edad de imputabilidad de menores
El proyecto central busca reemplazar la ley vigente (heredada de la última dictadura) y establece un nuevo sistema de responsabilidad para menores.
El punto más polémico es la reducción de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
- Escala de penas: se propone un sistema progresivo. Para menores de 14 años, la escala penal se reduciría a la mitad; para los de 15, a un tercio.
- Delitos Graves: la privación de la libertad se reserva como último recurso para delitos de extrema gravedad, como homicidios, abusos sexuales con acceso carnal o secuestros extorsivos.
- Justicia Restaurativa: se incluyen medidas alternativas como servicios comunitarios, reparación del daño y mediación para delitos menores, buscando la resocialización antes que el encierro.
Acuerdo Mercosur-Unión Europea
En paralelo, el gobierno nacional busca que Argentina sea el primer país del bloque regional en ratificar el acuerdo comercial firmado formalmente el pasado 17 de enero.
- Objetivo: crear una zona de libre comercio que alcance a más de 800 millones de personas.
- Beneficios según el oficialismo: impulso a las exportaciones de bienes y servicios, mayor competitividad y seguridad jurídica para inversiones de largo plazo.
- Críticas de la oposición: los sectores detractores, liderados por Unión por la Patria, cuestionan la celeridad del tratamiento (el texto supera las 4.000 páginas) y el posible impacto negativo en la industria nacional y el empleo local.