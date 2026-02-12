Álvaro Martínez defendió la baja de la edad de imputabilidad con críticas al kirchnerismo

Álvaro Martínez quería bajar a 12 la edad de imputabilidad

Martínez recordó que presentó una iniciativa propia que proponía fijar la edad de imputabilidad en 12 años, una postura más estricta que la alternativa de 14 años que actualmente se discute en el recinto.

El oficialismo (La Libertad Avanza) llegó a la sesión con una base sólida de votos gracias al apoyo de sus aliados estratégicos: PRO, UCR, MID e Innovación Federal.

La oposición manifestó el rechazo. Tanto Unión por la Patria como el Frente de Izquierda presentaron dictámenes de minoría manteniendo la edad de imputabilidad en 16 años. La Iglesia Católica también se ha manifestado en contra de la modificación.

luis petri congreso reforma laboral El diputado nacional Luis Petri, uno de los mendocinos con llegada directa a Javier Milei.

Lourdes Arrieta, con críticas generalizadas

"No queremos depósitos de menores. También respetemos el dolor de las familias víctimas. Quel el Estado deje de ser hipócrita: no previe y no atiende a las víctimas", fueron algunos de los concpetos que dejó Lourdes Arrieta, quien no especificó si votaría a favor o en contra.

La ahora legisladora de Provincias Unidas fue muy crítica con el gobierono y se quejó de lo que entiendo como la falta de oprtunidades que han tenido los menores que delinquen. La diputada nacional nacida en San Juan cerró con su clásico "viva Cristo, viva la Patria".

Régimen Penal Juvenil: la baja de la edad de imputabilidad de menores

El proyecto central busca reemplazar la ley vigente (heredada de la última dictadura) y establece un nuevo sistema de responsabilidad para menores.

El punto más polémico es la reducción de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

Escala de penas: se propone un sistema progresivo. Para menores de 14 años, la escala penal se reduciría a la mitad; para los de 15, a un tercio.

se propone un sistema progresivo. Para menores de 14 años, la escala penal se reduciría a la mitad; para los de 15, a un tercio. Delitos Graves: la privación de la libertad se reserva como último recurso para delitos de extrema gravedad, como homicidios, abusos sexuales con acceso carnal o secuestros extorsivos.

la privación de la libertad se reserva como último recurso para delitos de extrema gravedad, como homicidios, abusos sexuales con acceso carnal o secuestros extorsivos. Justicia Restaurativa: se incluyen medidas alternativas como servicios comunitarios, reparación del daño y mediación para delitos menores, buscando la resocialización antes que el encierro. menores.jpg Los menores están en el centro del debate público esta semana en Argentina. Imagen ilustrativa.

Acuerdo Mercosur-Unión Europea

En paralelo, el gobierno nacional busca que Argentina sea el primer país del bloque regional en ratificar el acuerdo comercial firmado formalmente el pasado 17 de enero.