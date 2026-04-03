Desde el 9 de marzo pasado no se sabe dónde está el jubilado José Teodoro Masso (83). Pero para la Fiscalía, fue asesinado. El único sospechoso del crimen fue imputado el jueves y la investigación apunta a un móvil económico, motivado por cobranzas de dinero y timba en casinos.
Cobranzas y timba: la relación entre el jubilado desaparecido y el imputado por el crimen
Gonzalo González (50) fue imputado formalmente por el crimen de José Masso (83), cuyo paradero es un misterio desde hace casi un mes
Gonzalo Damián González, de 50 años, fue imputado formalmente por homicidio. Pese a que no ha aparecido el cadáver del jubilado, la fiscal Claudia Ríos cree tener pruebas suficientes para sospechar que mató al hombre de 83 años y ocultó el cuerpo.
No sólo porque era una de sus personas de confianza y hasta quien le manejaba gran parte de su dinero, sino también porque el hombre presentó algunas contradicciones cuando fue entrevistado tras la desaparición de José Masso.
El móvil del crimen
José Masso era íntimo amigo del padre de Gonzalo González. Cuando ese hombre murió, el jubilado mantuvo el vínculo y hasta lo afianzó a tal punto que el sujeto de 50 años era quien le hacía las cobranzas tanto de las fincas como de los departamentos que tenía en alquiler.
Según comentaron investigadores, el sospechoso atravesaba ciertas dificultades de dinero. No sólo porque no tenía otro trabajo formal, sino porque también solía dilapidar dinero en los casinos. Este dato sería clave para esclarecer el móvil del crimen.
¿Lo mató para quedarse con parte de su dinero? ¿Le robaba plata y el jubilado lo descubrió? ¿Tenía alguna deuda oscura que saldar? Esas son las teorías que rondan por las cabezas de los investigadores del crimen, siempre bajo el móvil económico.
La desaparición y las contradicciones sobre el crimen
José Masso fue visto por última vez el 9 de marzo pasado. El hombre de 83 años solía moverse en un auto Chevrolet Classic por la zona de Rodeo de la Cruz, en Guaymallén, donde tenía varias de sus propiedades. Los investigadores empezaron a consultar a su entorno íntimo, incluido Gonzalo González, pero nadie sabía mucho.
El vehículo fue encontrado en un taller ubicado en Luján de Cuyo y la declaración del mecánico fue clave. El comerciante dijo que el auto se lo había dejado el jubilado junto al ahora sospechoso, pese a que este último le había explicado a los policías que la última vez que lo vio fueron dos días atrás.
Con esa contradicción, más manchas hemáticas que se hallaron en distintos sectores del auto, se avanzó con la detención del hombre a fines de marzo y ahora quedó imputado como presunto autor del crimen.