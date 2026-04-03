Cobranzas y timba: la relación entre el jubilado desaparecido y el imputado por el crimen

jose masso crimen 2 La víctima del presunto crimen ocurrido a principios de marzo.

El móvil del crimen

José Masso era íntimo amigo del padre de Gonzalo González. Cuando ese hombre murió, el jubilado mantuvo el vínculo y hasta lo afianzó a tal punto que el sujeto de 50 años era quien le hacía las cobranzas tanto de las fincas como de los departamentos que tenía en alquiler.

Según comentaron investigadores, el sospechoso atravesaba ciertas dificultades de dinero. No sólo porque no tenía otro trabajo formal, sino porque también solía dilapidar dinero en los casinos. Este dato sería clave para esclarecer el móvil del crimen.

¿Lo mató para quedarse con parte de su dinero? ¿Le robaba plata y el jubilado lo descubrió? ¿Tenía alguna deuda oscura que saldar? Esas son las teorías que rondan por las cabezas de los investigadores del crimen, siempre bajo el móvil económico.

Claudia Ríos.jpg La fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, imputó al sospechoso del crimen.

La desaparición y las contradicciones sobre el crimen

José Masso fue visto por última vez el 9 de marzo pasado. El hombre de 83 años solía moverse en un auto Chevrolet Classic por la zona de Rodeo de la Cruz, en Guaymallén, donde tenía varias de sus propiedades. Los investigadores empezaron a consultar a su entorno íntimo, incluido Gonzalo González, pero nadie sabía mucho.

El vehículo fue encontrado en un taller ubicado en Luján de Cuyo y la declaración del mecánico fue clave. El comerciante dijo que el auto se lo había dejado el jubilado junto al ahora sospechoso, pese a que este último le había explicado a los policías que la última vez que lo vio fueron dos días atrás.

Con esa contradicción, más manchas hemáticas que se hallaron en distintos sectores del auto, se avanzó con la detención del hombre a fines de marzo y ahora quedó imputado como presunto autor del crimen.