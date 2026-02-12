Guaymallén multiplicó la inversión privada tras lanzar el programa Aforo Cero

Esta decisión redujo costos y tiempos para desarrolladores, comerciantes y particulares que buscan invertir, generando una respuesta inmediata del sector privado.

grafico_mayo.jpg El primer mes de su implementación generó impacto y mostró un crecimiento cercano al 400% en los metros cuadrados presentados para obra nueva. Desde ese momento, los valores comenzaron a ubicarse muy por encima de los años anteriores. Crédito: Municipalidad de Guaymallén.

El intendente Marcos Calvente explicó que el análisis surge de la comparación técnica de los últimos 4 años. Durante los primeros 5 meses de 2025, la superficie declarada para obra nueva se encontraba por debajo de los registros históricos. Sin embargo, tras la implementación del programa, la tendencia cambió de forma contundente.

Desde junio, los valores superaron ampliamente los de años anteriores, consolidando una nueva etapa de dinamismo económico en Guaymallén.

Más inversión en Guaymallén, más empleo y desarrollo económico

El crecimiento no fue un hecho aislado. A pesar de un inicio de año negativo, el departamento cerró 2025 con cerca de 100.000 m2 nuevos construidos, lo que representa un incremento del 70% respecto del promedio histórico y un 75% más que el año anterior.

Cada m2 nuevo implica generación de empleo directo en la construcción, mayor demanda para profesionales técnicos, impulso a proveedores y pymes locales y más movimiento comercial.

El programa demostró que cuando se reducen cargas y se facilita la inversión, el sector privado responde.

El programa Aforo Cero consolida al departamento como polo de inversión

Aforo Cero forma parte de una estrategia integral orientada a modernizar la administración, reducir la burocracia y atraer inversiones sostenibles.

Entre sus principales medidas se destacan:

Eliminación de costos municipales para nuevas obras y habilitaciones.

Reintegro del 40% de la inversión en nuevos comercios (hasta $4.000.000).

Eliminación de 101 tasas, aforos y derechos obsoletos.

Línea de ANR de hasta $3.000.000 para mejoras comerciales.

El programa comenzó en mayo de 2025 y continuará vigente durante 2026, fortaleciendo el posicionamiento de Guaymallén como uno de los departamentos más dinámicos de Mendoza en materia de inversión y desarrollo.