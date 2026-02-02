Acceso Este: entró en su fase final la obra en la calle que compensará los cortes en Guaymallén

En paralelo, desde el lunes 9 de febrero, la Municipalidad de Guaymallén pondrá en marcha el nuevo sentido de circulación en los laterales y habilitará zonas con restricciones para estacionar.

Obra clave para el Acceso Este

De la obra en calle San Francisco de Monte, límite entre Maipú y Guaymallén, participan también el Departamento General de Irrigación, Dirección Provincial de Vialidad y AYSAM; de ahí la complejidad de los trabajos. “Entre todos los actores hemos articulado para que la Municipalidad lleve adelante la obra”, recordó el intendente Calvente.

obra san francisco acceso este guaymallen Así va quedando la obra en la calle que será alternativa del Acceso Este.

Los trabajos para la remodelación integral se ejecutan sobre un tramo de 1.200 metros, comprendido entre las calles Arturo González y Ponce.

La intervención contempla tareas sobre la Hijuela San Francisco del Monte, la renovación de redes de agua y cloaca, la adecuación del arbolado público, obras en redes de media y baja tensión, la ejecución de alumbrado público y trabajos de urbanización que incluyen cordón cuneta, veredas, rampas y esquinas. Además, bajo la órbita de Vialidad, se ejecuta la calzada de concreto asfáltico que permitirá dejar la traza plenamente operativa.

Ya finalizaron las obras vinculadas a la hijuela y a las redes de saneamiento, mientras que actualmente se avanza con la red de media tensión, las tareas de baja tensión y el alumbrado público. En paralelo, se ejecuta la carpeta asfáltica sobre 550 metros lineales, desde Arturo González hacia el oeste, lo que representa aproximadamente 6.300 metros cuadrados de base negra con concreto asfáltico AM3.

Estas acciones forman parte de las intervenciones previas al Plan de Manejo del Tránsito que se implementará durante la obra del Acceso Este, por donde circulan diariamente cerca de 120.000 vehículos, de ahí que es clave que finalicen antes de que comiencen los cortes y desvíos. “Para después quedarán otros sectores, pero con una lógica distinta”, explicó Calvente.

acceso este obras ruta 7 La obra del Acceso Este se desarrollará en tres etapas que abarcan algo más de 11 kilómetros de Guaymallén.

La obra del Acceso Este, para mayo

Si bien la licitación aún está en proceso, el intendente de Guaymallén adelantó que se estima que la obra comience en mayo de este año y que conlleve cortes parciales y totales, según el tramo de intervención.

“Cuando tengamos la oferta técnica, recién tendremos el plan de corte y derivación concreto”, informó el intendente de Guaymallén, intentando ser cauteloso respecto de una obra que, durante al menos dos años, alterará el día a día de miles y miles de mendocinos que transitan por la arteria.

Guaymallen Acceso, cambios de sentido de las laterales Así será la circulación en los laterales del Acceso Este desde el lunes de 9 de febrero de 2026.

El primer cambio palpable relacionado con la obra del Acceso Este comienza el 9 de febrero, con el cambio de circulación de las colectoras, que dejarán de ser doble mano y solo irán en un sentido hacia el Este y hacia el Oeste.