Un hombre protagonizó un accidente en el Acceso Este donde volcó y terminó con múltiples heridas

hospital central

El vuelco en el Acceso Este

La víctima tiene 58 años y conducía un Peugeot 308 por la mencionada arteria cuando, por causas que aún se investigan, al llegar a la altura de calle Belgrano perdió el dominio del rodado, chocando contra un poste de alumbrado público y volcó.

Hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que asistió al hombre herido y le diagnosticó fractura de miembro superior izquierdo y politraumatismos varios, por lo que fue trasladado al Hospital Central.

La causa del accidente quedó en manos de la Oficina Fiscal de jurisdicción.