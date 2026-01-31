El conductor de un vehículo protagonizó este sábado a la madrugada un accidente en el Acceso Este de Guaymallén. Por el momento, se desconocen las razones del vuelco en solitario, según informaron en el parte policial del Ministerio de Seguridad.
Un hombre protagonizó un accidente en el Acceso Este donde volcó y terminó con múltiples heridas
El conductor terminó con politraumatismos y fue trasladado en una ambulancia al Hospital Central. Aún se desconocen las causas del accidente en solitario
El siniestro vial fue reportado a las 5.30 a la altura de la calle Belgrano después de la furiosa tormenta del viernes a la tarde, que tras las intensas lluvias dejó inundaciones en muchas calles y accesos del Gran Mendoza.
Hasta primeras horas de la mañana, Defensa Civil había reportado casi 500 intervenciones, con árboles caídos y más de 130 casas inundadas.
El vuelco en el Acceso Este
La víctima tiene 58 años y conducía un Peugeot 308 por la mencionada arteria cuando, por causas que aún se investigan, al llegar a la altura de calle Belgrano perdió el dominio del rodado, chocando contra un poste de alumbrado público y volcó.
Hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que asistió al hombre herido y le diagnosticó fractura de miembro superior izquierdo y politraumatismos varios, por lo que fue trasladado al Hospital Central.
La causa del accidente quedó en manos de la Oficina Fiscal de jurisdicción.