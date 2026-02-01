Una joven de 26 años murió al caer desde un segundo piso de un edificio y su novio está detenido

Discusión muerte detenido Una joven de 26 años murió al caer desde el segundo piso de un edificio al intentar escapar del ataque de su novio. Foto gentileza 0221.com.ar

De acuerdo a su versión, en medio de la discusión intentó impedir que Alvarito se arrojara desde el segundo piso, pero sostuvo que ella lo empujó y luego cayó al vacío. El joven sostuvo además que tras el violento incidente, salió a los gritos para pedir ayuda a los vecinos y que llamaran a la Policía.

El medio local 0221 indicó que los vecinos escucharon una discusión intensa, con gritos, muebles corridos y pedidos de auxilio, que terminó minutos después, cuando la joven cayó al vacío desde un segundo piso hasta la planta baja, sufriendo heridas de gravedad.

Mientras que amigas de la víctima destacaron que ella definía la relación como "tóxica y enfermiza" y les mencionaba prácticas de control económico. En tanto que aseguraron que pese a los conflictos, "ella nunca se mataría".

Desde fuentes judiciales se indicó que el imputado ampliará su declaración en las próximas horas cuando se encuentre en mejores condiciones anímicas, ya que presenta algunas alteraciones por lo ocurrido con su pareja.

En la causa se encuentran incorporados testimonio de otros allegados que mencionaron conductas de celos y aislamiento, como el cierre de redes sociales y la salida de grupos de mensajería, situaciones que fueron incorporadas como indicios relevantes para el análisis del caso.

En tanto, los abogados del sospechoso indicaron que no existían denuncias previas por violencia de género, ni se detectaron lesiones compatibles con agresiones físicas por parte del joven hacia su pareja.

En el expediente que está a cargo de Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11, de La Plata ya se incorporaron testimonios de varios vecinos, informes médicos del SAME, que trasladó a la joven en una ambulancia al Hospital Rossi, donde Alvarito finalmente falleció, como así también el informe de la autopsia practicada al cuerpo de la víctima.

Con los elementos reunidos durante la investigación, la calificación legal podría modificarse y pasar a ser “abandono de persona seguido de muerte”, aunque la definición final dependerá del avance de las pericias y las pruebas reunidas.