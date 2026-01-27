La muerte de una joven de 26 años que fue encontrada en el subsuelo de un teatro provocó una enorme conmoción y las autoridades tratan de establecer las causas de esta tragedia, ya que el hallazgo del cuerpo de la mujer se produjo en un sector de difícil acceso. En este caso, los investigadores tratan de establecer si se trató de un suicidio.
Posible suicidio: una joven fue encontrada muerta en el subsuelo de un teatro
La Justicia trata de determinar las causas de la muerte de una joven de 26 años cuyo cuerpo fue encontrado en el subsuelo de un teatro, y los primeros indicios apuntan a un posible suicidio
El lamentable episodio que se conoció en las últimas horas, ocurrió el viernes último en el subsuelo del Teatro Argentino de La Plata. Personal de seguridad de la institución que presta servicio en el lugar realizaba recorridas y encontró a la mujer en un sector al que es muy dificultoso ingresar.
El cuerpo sin vida de la joven fue encontrado en el subsuelo del edificio, ubicado en 10 y 53 de la ciudad de La Plata, el viernes en horas de la tarde. La institución habitualmente es recorrida después del mediodía por personal policial que presta servicio adicional. En momentos en que se realizaba la ronda de rutina, descubrieron el cadáver de la mujer en el pulmón del inmueble, una zona a la que no llega el público.
El personal de segururidad llamó inmediatamente al SAME, cuyo médico a cargo de la ambulancia sólo pudo constatar el deceso y se dio intervención a la Justicia bonaerense. La Fiscalía interviniente ordenó las primeras medidas previstas para estos casos.
En primer lugar se preservó el área donde se encontraba el cuerpo de la joven para evitar la contaminación de pruebas que pudiera alterar el resultado del pericitaje y minutos más tarde se produjo la llegada de la Policía Científica, que tomó el control de las pericias.
En tanto, los investigadores comenzaron su trabajo para tratar de determinar cómo llegó a ese lugar el cuerpo de la joven teniendo en cuenta que ese sector no tiene ingreso directo de los visitantes. En un primer momento se analizó que podría haber ingresado desde el exterior, aunque después los peritos dedujeron que la mujer podría haber accedido a la planta alta del edificio, y desde allí se arrojó para caer en el subsuelo.
En ese sentido, la teoría que manejaban los investigadores sobre un posible suicidio se corresponde con el hallazgo de los efectos personales de la mujer. Es que junto al cuerpo de la joven se encontró una mochila, que entre sus pertenencias contenía los documentos que permitieron su identificación. Más allá de que no se dio a concer su identidad, los peritos revelaron que tenía 26 años de edad.
La causa quedó a cargo de la UFI N°7 y del Juzgado de Garantías N°3, desde donde se dispuso la realización de las pericias correspondientes para esclarecer los motivos de fallecimiento. Por lo pronto, la causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”.
Como parte de la investigación, se procedió al analisis de los videos de las cámaras de seguridad de la zona y del propio teatro, para tratar de reconstruir los últimos movimientos de la joven fallecida.