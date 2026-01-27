Posible suicidio: una joven fue encontrada muerta en el subsuelo de un teatro

Joven teatro muerte La Justicia trata de determinar las causas de la muerte de una joven de 26 años cuyo cuerpo fue encontrado en el subsuelo de un teatro. Foto gentileza la100.com

El personal de segururidad llamó inmediatamente al SAME, cuyo médico a cargo de la ambulancia sólo pudo constatar el deceso y se dio intervención a la Justicia bonaerense. La Fiscalía interviniente ordenó las primeras medidas previstas para estos casos.

En primer lugar se preservó el área donde se encontraba el cuerpo de la joven para evitar la contaminación de pruebas que pudiera alterar el resultado del pericitaje y minutos más tarde se produjo la llegada de la Policía Científica, que tomó el control de las pericias.

En tanto, los investigadores comenzaron su trabajo para tratar de determinar cómo llegó a ese lugar el cuerpo de la joven teniendo en cuenta que ese sector no tiene ingreso directo de los visitantes. En un primer momento se analizó que podría haber ingresado desde el exterior, aunque después los peritos dedujeron que la mujer podría haber accedido a la planta alta del edificio, y desde allí se arrojó para caer en el subsuelo.

En ese sentido, la teoría que manejaban los investigadores sobre un posible suicidio se corresponde con el hallazgo de los efectos personales de la mujer. Es que junto al cuerpo de la joven se encontró una mochila, que entre sus pertenencias contenía los documentos que permitieron su identificación. Más allá de que no se dio a concer su identidad, los peritos revelaron que tenía 26 años de edad.

Joven teatro pericias El cuerpo de la joven de 26 años fue encontrado en una zona de difícil acceso del subsuelo y se trataría de un suicidio. Foto gentileza laplata1.com

La causa quedó a cargo de la UFI N°7 y del Juzgado de Garantías N°3, desde donde se dispuso la realización de las pericias correspondientes para esclarecer los motivos de fallecimiento. Por lo pronto, la causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”.

Como parte de la investigación, se procedió al analisis de los videos de las cámaras de seguridad de la zona y del propio teatro, para tratar de reconstruir los últimos movimientos de la joven fallecida.