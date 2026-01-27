Araña violinista: el trágico caso de la joven que no sobrevivió a una picadura

La araña vioilinista, también conocida como araña de rincón, es sin duda una de las plagas más temidas y más presentes en nuestra provincia. Por eso, es importante saber identificarla y, sobre todo, saber qué hacer en el caso de una picadura.
La picadura de la araña violinista puede causar desde una lesión cutánea localizada con necrosis (destrucción de tejido) y úlceras profundas que tardan en sanar, hasta reacciones sistémicas graves como fiebre, escalofríos, anemia hemolítica. Sin embargo, a veces también la muerte, como ocurrió en México en abril del año pasado.
La joven que no sobrevivió a una picadura de la araña violinista
María Fernanda Vázquez Valverde, de 31 años, se encontraba en el patio de su casa cuando sintió un ligero "pinchazo". Una hora y media después, su corazón se detuvo. Así de rápido y silencioso es el veneno de uno de los arácnidos más peligrosos.
La tragedia ocurrió en la localidad de Guaymas, Sonora, México, y comenzó como una tarde tranquila de jardín. No obstante, el desenlace fue fatal.
Según relataron los familiares de la víctima, María Fernanda estaba en el patio de su vivienda cuando percibió la presencia de la araña tras sentir una pequeña molestia en la piel. Consciente del peligro, contactó de inmediato a sus padres para ser trasladada al hospital.
El factor tiempo fue implacable. A pesar de los esfuerzos médicos, el veneno inoculado por la araña desencadenó un paro cardiorrespiratorio fulminante en apenas una hora y media.
La araña violinista no suele ser agresiva; de hecho, es de carácter tímido y solo ataca si se siente amenazada o es presionada contra la piel, tal y como ocurrió en este caso.
Este caso destacó el año pasado por la velocidad de la reacción sistémica, ya que, aunque la mordedura de la araña violinista es temida, la muerte rara vez ocurre de forma tan inmediata.
Qué hacer ante la picadura de la araña violinista
El caso de María Fernanda subraya la importancia de la rapidez. Si sospechas de una picadura, las autoridades de salud recomiendan:
- Actuar rápido: no esperar a que aparezcan síntomas graves.
- Limpiar la zona: usar solo agua y jabón.
- Identificar al ejemplar: si es posible, tomar una foto de la araña para que los médicos sepan exactamente qué antídoto aplicar.
- Lo que NO debes hacer: no aplicar hielo, ni calor, ni intentar succionar el veneno con la boca.