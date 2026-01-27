Araña violinista: el trágico caso de la joven que no sobrevivió a una picadura

La tragedia ocurrió en la localidad de Guaymas, Sonora, México, y comenzó como una tarde tranquila de jardín. No obstante, el desenlace fue fatal.

Según relataron los familiares de la víctima, María Fernanda estaba en el patio de su vivienda cuando percibió la presencia de la araña tras sentir una pequeña molestia en la piel. Consciente del peligro, contactó de inmediato a sus padres para ser trasladada al hospital.

El factor tiempo fue implacable. A pesar de los esfuerzos médicos, el veneno inoculado por la araña desencadenó un paro cardiorrespiratorio fulminante en apenas una hora y media.

La araña violinista no suele ser agresiva; de hecho, es de carácter tímido y solo ataca si se siente amenazada o es presionada contra la piel, tal y como ocurrió en este caso.

Este caso destacó el año pasado por la velocidad de la reacción sistémica, ya que, aunque la mordedura de la araña violinista es temida, la muerte rara vez ocurre de forma tan inmediata.

Qué hacer ante la picadura de la araña violinista

El caso de María Fernanda subraya la importancia de la rapidez. Si sospechas de una picadura, las autoridades de salud recomiendan: