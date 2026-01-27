Una fuerte tormenta eléctrica afectó al Gran Mendoza y piden precaución para transitar en alta montaña

Una gran cantidad de lluvia cayó en pocos minutos, al igual que se vienen dando con las tormentas convectivas de los últimos días. El gran caudal viene afectando los cauces y este fin de semana la cuenca más perjudicada fue la de Uspallata.

El aumento en el agua que traen estos canales o acequias se cobró la vida de un chico de 13 años, que luego de estar varios días internado, falleció en el Hospital Notti. El adolescente se ahogó al ser arrastrado por la corriente y estuvo varios minutos sumergido, hasta que su familia lo pudo auxiliar. Pero su estado era muy delicado y no se sobrepuso.