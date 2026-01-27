Inicio Sociedad Tormenta eléctrica
Una fuerte tormenta eléctrica afectó al Gran Mendoza y piden precaución para transitar en alta montaña

La Dirección de Contingencias Climáticas había realizado una advertencia por tormentas y viento hacia la noche. Vialidad pidió extremar los cuidados para movilizarse en caminos rurales

Redacción de UNO
Redacción de UNO
Una fuerte tormenta con actividad eléctrica se produjo este martes en la noche.

Foto: Télam

Tal como estaba pronosticado para este martes, una intensa tormenta eléctrica se produjo esta noche y afectó al Gran Mendoza.

Una gran cantidad de lluvia cayó en pocos minutos, al igual que se vienen dando con las tormentas convectivas de los últimos días. El gran caudal viene afectando los cauces y este fin de semana la cuenca más perjudicada fue la de Uspallata.

El aumento en el agua que traen estos canales o acequias se cobró la vida de un chico de 13 años, que luego de estar varios días internado, falleció en el Hospital Notti. El adolescente se ahogó al ser arrastrado por la corriente y estuvo varios minutos sumergido, hasta que su familia lo pudo auxiliar. Pero su estado era muy delicado y no se sobrepuso.

Uspallata tormenta ruta
La cuenca de Uspallata fue la más afectada por las lluvias de los últimos días.

Se habían anunciado tormentas para este martes

Tras las altas temperaturas de la jornada de hoy, cerca de las 22 comenzó a llover. El agua estuvo acompañada de truenos y viento.

La Dirección de Contingencias Climáticas había emitido un alerta meteorológica por tormentas y viento para la jornada de hoy.

