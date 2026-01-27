Colocar una botella congelada en la cama de tu perro: por qué recomiendan hacerlo

Ante las altas temperaturas, los dueños de las diferentes mascotas han recurrido al ingenio para evitar golpes de calor en los animales. Así puede verse en las distintas redes sociales, donde una de las prácticas que destaca es la de colocar una botella de agua congelada en la cama.
Aunque parezca una medida rudimentaria, los especialistas aseguran que este recurso puede ser la diferencia entre una tarde de descanso y un peligroso golpe de calor en los perros. ¿Para qué sirve?
Por qué recomiendan colocar una botella congelada en la cama de tu perro
A diferencia de los seres humanos, los perros tienen mecanismos de enfriamiento limitados. Muchas veces, su regulación térmica depende casi exclusivamente del jadeo y de las almohadillas de sus patas, tal y como han explicado los especialistas.
Por eso, cuando colocas una botella de agua congelada en su cama, se crea un microclima de baja temperatura en su área de descanso.
Por instinto, tu perro buscará el contacto directo con todas estas superficies, logrando transferir su calor corporal y evitando sufrir el calor por demás.
Este consejo es especialmente vital para las razas braquicéfalas (como el Bulldog, el Pug o el Boxer), que debido a su anatomía respiratoria sufren doblemente con el calor.
Consideraciones a tener en cuenta: evita quemaduras en tu perro
No se trata simplemente de lanzar hielo a la cama de la mascota. Los expertos del American Kennel Club y organizaciones locales sugieren seguir este protocolo para evitar quemaduras en tu perro.
- El envoltorio es clave: nunca dejes la botella descubierta. Envuélvala en una toalla fina o una funda de almohada vieja. El contacto directo prolongado con el plástico congelado puede causar quemaduras en la piel o irritación.
- Ubicación estratégica: coloque la botella en un extremo de la cama, no en el centro. Esto permite que el perro elija si quiere pegarse a ella o mantener cierta distancia.
- Vigilancia: si su perro tiende a morder objetos, esta técnica debe ser supervisada. La ingesta de trozos de plástico o la rotura de la botella podría causar un accidente doméstico.