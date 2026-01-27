Colocar una botella congelada en la cama de tu perro: por qué recomiendan hacerlo

Por eso, cuando colocas una botella de agua congelada en su cama, se crea un microclima de baja temperatura en su área de descanso.

Por instinto, tu perro buscará el contacto directo con todas estas superficies, logrando transferir su calor corporal y evitando sufrir el calor por demás.

botellas, plastico, agua Con una botella de agua, puedes evitar los golpes de calor en tu perro.

Este consejo es especialmente vital para las razas braquicéfalas (como el Bulldog, el Pug o el Boxer), que debido a su anatomía respiratoria sufren doblemente con el calor.

Consideraciones a tener en cuenta: evita quemaduras en tu perro

No se trata simplemente de lanzar hielo a la cama de la mascota. Los expertos del American Kennel Club y organizaciones locales sugieren seguir este protocolo para evitar quemaduras en tu perro.