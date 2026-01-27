Dos potencias militares se unen contra Estados Unidos y lo desafían por el Ártico

No se trata solo de ejercicios militares. Es un ajuste silencioso de fuerzas, un ensayo de capacidades y coordinación que altera la histórica hegemonía de Estados Unidos en la región. La OTAN, explica Grynkewich, observa y calcula, buscando reforzar su postura y entender cómo proteger los intereses comunes en una zona que se vuelve cada vez más estratégica.

La ambición militar de Rusia y China

La ambición de Rusia no sorprende. Con sus bases reforzadas, patrullas más frecuentes y el Ártico como corredor estratégico entre Europa y Asia, Moscú protege recursos y proyecta poder. China, por su parte, se acerca con paciencia y precisión. No es un país ártico, pero envía rompehielos, buques de investigación y apoyo logístico, consolidando su presencia en rutas comerciales y proyectos energéticos.

Lo que preocupa a Estados Unidos y Bruselas no es un ataque militar directo, sino la posibilidad de que esta cooperación redefina el equilibrio de poder. Control sobre rutas marítimas, presencia militar consolidada y acceso a recursos estratégicos. Groenlandia, un territorio danés, se convierte en símbolo de esta tensión, recordando que incluso los confines helados son piezas clave en un tablero global donde cada movimiento se observa con lupa.