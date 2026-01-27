El único país de América Latina que será potencia mundial en el 2026 junto a Estados Unidos y China

El Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo una importante revelación que sorprendió a muchas personas: un país de América Latina será potencia en el 2026, junto a Estados unidos y otras naciones. De hecho, se espera que se ubique dentro de los 8 del ranking mundial hecho por el organismo.
No es casual la revelación del FMI, ya que para la mayoría de los analistas internacionales, este país de América Latina proyecta un crecimiento que lo llevará a ser una de las primeras potencias mundiales, gracias a su apertura al comercio exterior y sus políticas económicas, tanto hacia afuera como para adentro de sus fronteras, lo que lo lleva a ser un jugador muy importante en el escenario global.
Según el FMI, el único país de América Latina que alcanzará el estatus de economía "rica" en 2028, según el organismo crediticio internacional, será Brasil. Esto significa que esta nación pasará a formar parte de un grupo selecto en el que también están Estados Unidos, India, China y Japón, entre otros.
En la actualidad, Brasil es la economía latinoamericana más importante de la región y contribuye con el 7,3% del PBI mundial, según datos suministrados por la CEPAL.
En el 2023, este país de América Latina se convirtió en la novena economía del mundo, con un PBI nominal de unos $ 2.1 billones de dólares. Para el 2026, el FMI sostiene que Brasil podría escalar y convertirse en la octava economía global.
Además, según las proyecciones del organismo internacional, el PBI de Brasil desarrollará un crecimiento constante entre 2025 y 2028.
Los países que serán potencia en 2026 según el FMI
El ranking de las 10 economías más grandes del mundo en 2026, según las proyecciones del FMI es el siguiente:
- Estados Unidos
- China
- Japón
- Alemania
- India
- Reino Unido
- Francia
- Brasil