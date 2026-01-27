El único país de América Latina que será potencia mundial en el 2026 junto a Estados Unidos y China

No es casual la revelación del FMI, ya que para la mayoría de los analistas internacionales, este país de América Latina proyecta un crecimiento que lo llevará a ser una de las primeras potencias mundiales, gracias a su apertura al comercio exterior y sus políticas económicas, tanto hacia afuera como para adentro de sus fronteras, lo que lo lleva a ser un jugador muy importante en el escenario global.

economia mundial. america latina

El único país de América Latina que en el 2026 será potencia mundial junto a Estados Unidos

Según el FMI, el único país de América Latina que alcanzará el estatus de economía "rica" en 2028, según el organismo crediticio internacional, será Brasil. Esto significa que esta nación pasará a formar parte de un grupo selecto en el que también están Estados Unidos, India, China y Japón, entre otros.