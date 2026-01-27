El país de América Latina que construye 9.000 torres y redefine la conectividad del mundo con la región

Pero no es solo un asunto de números. Estas estructuras metálicas que se elevan sobre colinas, bosques y ciudades son los pilares invisibles de una nueva realidad digital. La modernización también incluye la actualización de más de 6500 sitios 4G y 5G en 15 capitales y regiones metropolitanas, en colaboración con gigantes tecnológicos del mundo como Nokia y Huawei.

_American Tower do Brasil (1)

Cómo será este proyecto de América Latina

Este proyecto de América Latina promete no solo mayor cobertura, sino también una experiencia de red más rápida, estable y eficiente para más de 12 millones de usuarios que dependen cada día de sus teléfonos, tabletas y dispositivos inteligentes.

Brasil ha avanzado con fuerza en la adopción del 5G. Para finales de 2025, TIM ya había extendido su cobertura 5G a más de 1000 municipios, casi el doble que el año anterior, alcanzando a más de 120 millones de personas. Este crecimiento no solo habla de expansión, sino de una transformación en la forma de vivir, trabajar y aprender en un país con más de 210 millones de habitantes.

Sin embargo, el desafío sigue siendo profundo. Las distancias geográficas, las zonas rurales aisladas y la enorme diversidad social de este país de América Latina requieren más que torres. Requieren estrategia, inversión continua y una visión que considere tanto la tecnología como su impacto humano.

La apuesta de TIM y American Tower no es solo construir infraestructura. Es abrir puertas a una conectividad más equitativa y resiliente, acercando el futuro a comunidades que antes vivían al margen de la señal.