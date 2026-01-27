Estados Unidos castigó a 7 países de América Latina con una medida poco popular

Estados Unidos decidió castigar a una gran cantidad de países, entre los que se encuentran 7 países de América Latina. La medida comenzó a regir hace unos días, pero todas las naciones ya fueron notificadas.
En los últimos días, Estados Unidos difundió una lista de países sobre los que comenzó a regir una prohibición: la entrega de visas de inmigrante para ciudadanos de esos países, aunque con una salvedad muy importante.
En total, fueron 75 países a los que no se les entregará visa de inmigrante. Esta medida también afecta las visas de trabajo, explicaron desde la Casa Blanca e hicieron una salvedad y es que no perjudicará ni las visas de estudiante, ni las de turistas.
De hecho, esta aclaración es muy importante, ya que a mediados del 2026, una gran parte del mundial de fútbol se va a desarrollar en Estados Unidos, por lo que se espera la llegada de miles de turistas.
En cuanto a América Latina, esta medida tomada por Estados Unidos afecta a siete países. Estos son:
- Brasil
- Colombia
- Cuba
- Guatemala
- Haití
- Nicaragua
- Uruguay
No obstante, vale aclarar que hay otros países que ocupan territorio americano, pero que al hablar en inglés, se los considera anglo caribeños. Estos son: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía.
¿Por qué Estados Unidos tomó esta medida?
"El Departamento de Estado ejercerá su autoridad de larga data para descalificar a posibles inmigrantes que se conviertan en una carga para el erario público y se aprovechen de la generosidad del pueblo estadounidense", declaró el portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigott, al momento de darse a conocer la suspensión de emisiones de visas de inmigrantes.
De hecho, esta política contra los inmigrantes por parte del gobierno de Estados Unidos ha quedado demostrada con la revocación de más de 100.000 visas desde que asumió Donald Trump la presidencia de su país.