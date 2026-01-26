La noticia de la inclusión en el temario de sesiones extraordinarias en el Congreso de la Ley Penal Juvenil, que aspira a reducir a 13 años la edad de imputabilidad, fue celebrada en el gobierno provincial. La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, apoyó plenamente la decisión del presidente Javier Milei aunque advirtió que debe ser un debate con responsabilidad.
La ministra de Seguridad Mercedes Rus reiteró su respaldo a la baja de la edad de imputabilidad
Luego de que el oficialismo nacional agregara en el temario de las sesiones extraordinarias reducir a 13 años la edad de imputabilidad, el Gobierno de Mendoza salió a celebrarlo
"El Código Civil y Comercial ya fija en su artículo 25 una nueva categoría a partir de los 13 años en cuanto a la consideración de la persona humana. El sistema penal no puede seguir desfasado”, afirmó Rus este lunes. No es la primera vez que se pronuncia en este sentido.
No obstante, la ministra aclaró que la baja de la edad de imputabilidad no es una solución aislada. “Hay que pensar en un plan de contención para esos jóvenes que se van a mover dentro del sistema penitenciario, bajo un esquema de contención o un sistema alternativo de penas, según la gravedad del delito”, explicó.
Rus había propuesto a la Nación una reforma penal
La funcionaria recordó que en marzo de 2024 presentó ante la Nación, junto al gobernador Alfredo Cornejo y al procurador Alejandro Gullé, un proyecto integral de reforma penal.
Esta iniciativa contempla el agravamiento de penas para el robo de luminarias y medidores, delitos que afectan servicios públicos esenciales y la incorporación como delito de la portación de elementos aptos para delinquir.
El proyecto también propone cortar el circuito ilegal de armas mediante el agravamiento de la portación y tenencia ilegal. “Cada arma ilegal en la calle es una amenaza concreta para los mendocinos”, sostuvo la ministra.
En materia de seguridad vial, impulsa una mayor inhabilitación para quienes provocan muertes conduciendo bajo los efectos del alcohol.
La propuesta incorpora además nuevas figuras vinculadas con los ciberdelitos y la tipificación de la suplantación de identidad como delito penal, con el objetivo de actualizar el código frente a nuevas modalidades delictivas.
Petri, el otro mendocino, que respaldó la baja de la edad de imputabilidad
El diputado nacional por Mendoza Luis Petri de (La Libertad Avanza) salió a bancar fuerte la propuesta de bajar la edad de imputabilidad, uno de los temas previstos para las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación este verano y un asunto en el que el oficialismo de Javier Milei apuesta a consolidar su perspectiva sobre seguridad.
"¡Bajar la edad de imputabilidad es urgente y necesario! -escribió el ex ministro de Defensa en su perfil de X- ¿Cuántas nuevas víctimas vamos a esperar para reformar una ley que demuestra su fracaso cada vez que un hecho violento deja a una familia destrozada en manos de un peligroso delincuente que mata a sangre fría?".
Además, Petri confirmó que Milei propondrá el tratamiento de este tema en el recinto porque es "un debate impostergable que requiere ser resuelto por el Congreso de la Nación".