La ministra de Seguridad Mercedes Rus reiteró su respaldo a la baja de la edad de imputabilidad

ministra mercedes rus La ministra de Seguridad Mercedes Rus junto a policías. Foto: Ministerio de Seguridad

Rus había propuesto a la Nación una reforma penal

La funcionaria recordó que en marzo de 2024 presentó ante la Nación, junto al gobernador Alfredo Cornejo y al procurador Alejandro Gullé, un proyecto integral de reforma penal.

Esta iniciativa contempla el agravamiento de penas para el robo de luminarias y medidores, delitos que afectan servicios públicos esenciales y la incorporación como delito de la portación de elementos aptos para delinquir.

El proyecto también propone cortar el circuito ilegal de armas mediante el agravamiento de la portación y tenencia ilegal. “Cada arma ilegal en la calle es una amenaza concreta para los mendocinos”, sostuvo la ministra.

Mercedes Rus La ministra de Seguridad Mercedes Rus propuso en 2024 una reforma integral de la ley penal.

En materia de seguridad vial, impulsa una mayor inhabilitación para quienes provocan muertes conduciendo bajo los efectos del alcohol.

La propuesta incorpora además nuevas figuras vinculadas con los ciberdelitos y la tipificación de la suplantación de identidad como delito penal, con el objetivo de actualizar el código frente a nuevas modalidades delictivas.

Petri, el otro mendocino, que respaldó la baja de la edad de imputabilidad

El diputado nacional por Mendoza Luis Petri de (La Libertad Avanza) salió a bancar fuerte la propuesta de bajar la edad de imputabilidad, uno de los temas previstos para las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación este verano y un asunto en el que el oficialismo de Javier Milei apuesta a consolidar su perspectiva sobre seguridad.

luis petri El diputado nacional por Mendoza de La Libertad Avanza, Luis Petri, también respaldó la baja de la edad de imputabilidad en Argentina. X de Luis Petri

"¡Bajar la edad de imputabilidad es urgente y necesario! -escribió el ex ministro de Defensa en su perfil de X- ¿Cuántas nuevas víctimas vamos a esperar para reformar una ley que demuestra su fracaso cada vez que un hecho violento deja a una familia destrozada en manos de un peligroso delincuente que mata a sangre fría?".

Además, Petri confirmó que Milei propondrá el tratamiento de este tema en el recinto porque es "un debate impostergable que requiere ser resuelto por el Congreso de la Nación".