Balance 2025 de Mercedes Rus: menos crímenes e Inteligencia Artificial para capturar delincuentes

Para enfrentar este tipo de delitos, como también los robos de celulares, de ruedas, de maquinarias y herramientas de trabajo y hasta de animales para la faena clandestina, en las afueras del Gran Mendoza, la clave es -explica la funcionaria, ex legisladora y abogada- dar el golpe justo a los mercados negros de comercialización que afloran y se reproducen, admite, al ritmo de las crisis y las malas macroeconomías.

Rus-Mercedes Mercedes Rus, ministra de Seguridad de Mendoza. Fotos: Axel Lloret

Rus: videovigilancia e Inteligencia Artificial contra el delito

Mercedes Rus recibe a Diario UNO en una amplísima sala de reuniones de Seguridad antes de una conversación virtual con la Embajada de Estados Unidos. Enciende la computadora donde acumula información sensible que le permite llevar, al día, el avance de una gran cantidad de causas penales y la data fina acerca del derrotero judicial de cada uno de los implicados. Desde quiénes son, qué penalización recibieron, los antecedentes y los plazos de cumplimiento de las penas. Una especie de monitoreo permanente sobre el devenir de los casos y los delincuentes.

Admite la ministra Mercedes Rus que durante el año que se va protagonizó algunas polémicas públicas y reclamos hacia sectores del Poder Judicial encargados de investigar delitos y condenar a los responsables. Puntualmente, el Ministerio Público Fiscal y los jueces penales. Ella lo explica así: "La Justicia es corresponsable de la seguridad ciudadana y de sus decisiones también dependerán el éxito o el fracaso del trabajo de este Ministerio de Seguridad".

- Hemos tenido grandes hitos este año que termina. Uno tiene que ver con la gran transformación tecnológica, que se traduce en beneficios para la ciudadanía. Por ejemplo, con la línea de emergencias 911 podemos identificar a las víctimas y desde dónde están llamando. Eso fue un salto cuantitativo y cualitativo para nosotros, fundamental. Sobre todo porque también estamos en una provincia turística. Entonces, poder identificar a esa víctima que llama en una emergencia sin necesidad de que nos diga dónde está nos parece fundamental para actuar sin demoras.

Ministra Mercedes Rus Mercedes Rus, ministra de Seguridad, con Diario UNO. Fotos: Axel Lloret

- La videovigilancia también es clave...

- Pudimos avanzar, gracias a una ley que llevamos a la legislatura, hacia un sistema de videovigilancia que contemple innovadoras respecto del resto del país, como el uso de la Inteligencia Artificial y reconocimiento facial. Lo estamos sumando de a poco, es bastante osado, pero bueno, ya tenemos la ley, que es algo que no pasa, por ejemplo, en CABA, donde les bajaron todo un sistema que costó varios millones de dólares y aún hoy no lo pueden remontar.

- ¿Y eso cómo sería en la práctica cuando funcione?

- En la práctica va a funcionar con una lista donde figuren todos los ciudadanos con pedidos de captura. La prueba piloto con la que estamos trabajando funciona así: nos llega un mensaje cada vez que el sistema reconoce a algún sospechoso y surge la alerta. El sistema nos envía la foto de la persona registrada en la lista con pedido de captura y la foto ampliada de cómo lo captó. Entonces, hace el comparativo facial mediante un algoritmo geométrico. Si se trata de la misma persona revela el match positivo, es decir la coincidencia, lo que nos permitirá actuar rápido y sobre seguro.

- O sea, la persona buscada pasó por un lugar donde fue captada...

- Exacto. En un caso de prueba, una persona fue captada por el sistema informático, nos llegó, vimos cuál era la alerta pero tras el comparativo vimos que no era necesario ir a detenerla. En otro caso que tuvimos antes, sí porque era una alerta con pedido de captura para presentación inmediata, entonces se la detuvo. La idea también en un futuro es trabajar con paraderos de menores. Tenemos que hacer una resolución que ya tengo en estudio. O sea: a la lista de sospechosos le podremos sumar menores con averiguación de paradero y la nómina se irá actualizando. Para este Ministerio de Seguridad, esto es un salto en materia tecnológica, en materia de la ciencia aplicada a la tecnología.

Inversiones en Seguridad pública

- ¿Se invierte en más laboratorios?

- En 2026 Mendoza va a tener más laboratorios dedicados a mayor seguridad y contra el delito, como el Registro de Huellas Genéticas -donde ya tenemos 6.400 muestras más desde la última ampliación, que incluyó a las personas aprehendidas- donde los profesionales del Ministerio Público Fiscal hacen los análisis de las huellas genéticas y la Policía saca la genética con el trabajo de la Policía Científica.

- En Mendoza se pueden certificar los alcoholímetros sin necesidad de que esa legitimidad se consiga afuera...

- Pudimos habilitar la certificación de alcoholímetros, que era una deuda bastante grande, gracias a una modificación legislativa. Le sumo el Laboratorio Fuente Digital que abrimos en octubre de 2024, que es fundamental para hacer ciberpatrullaje. En 2025 vamos a inaugurar el Laboratorio de Balística.

Mercedes Rus-Seguridad Mercedes Rus, ministra de Seguridad de Mendoza. Fotos: Axel Lloret

- ¿Cuáles fueron los mayores desafíos de 2025?

- Combatir los delitos que tienen que ver con el robo de vehículos, de ruedas, de celulares, los que suceden en la vía pública y el robo de medidores y de cobre. Parecen objetivos menores pero son de alto impacto por el daño particular y colectivo que causan. Incluso la faena de animales robados. Todos delitos que tienen que ver un poco con los mercados negros. En la medida en que la macroeconomía está mal se fortalecen esos circuitos económicos ilegales. Como en el caso del cobre

- ¿Cómo está hoy Seguridad en ese tema?

- En un momento estuvo muy fuerte y hoy estamos muchísimo mejor. De hecho, el robo de cobre ha disminuido porque llegamos a determinar que hay distintas redes de comercialización. Es difícil la prevención en esos temas, porque en dos segundos te sacan, por ejemplo, un medidor de agua y se van. De hecho, lo hemos visto con cámaras. Donde empezamos a ver una cámara, aparece agua y ya está hecho el daño. Entonces, tanto con los medidores de agua o de gas, con el cobre y con la faena de animales robados y con los celulares salimos a romper los circuitos de comercialización para que no tengan cómo revender ni lucrar. Cayó 85% el robo de transformadores: 17 al mes contra 200 mensuales de 2024.

- Impactó fuertemente el hallazgo de 90 kilos de cocaína, hecho inédito en Mendoza...

- Fue histórico. Fue la primera vez que se encontraba tanta droga en Mendoza. Fue un buen trabajo que demandó esfuerzo y paciencia durante mucho tiempo. La investigación fue larga.

- ¿Qué caso la conmovió este año?

- El caso de la niña de La Paz que se atrincheró con un arma de fuego en la escuela. Por momentos hubo mucha tensión porque no sabíamos qué iba a hacer la menor de edad ni cómo podía terminar el caso. Hubo un buen trabajo de equipo -esencialmente de los negociadores policiales- para convencerla de que entregara el arma y aceptara ayuda inmediata.