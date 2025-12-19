Cuatro personas fueron detenidas en 16 allanamientos en Las Heras en los cuales también secuestraron armas de fuego largas y silenciadores. Lo más sorprendente fue un "cementerio de animales" que fueron faenados con el objetivo de vender su carne ilegalmente en carnicerías. La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, aseguró que desde mayo ya secuestraron 13 toneladas de carne no apta para consumo.
En allanamientos encontraron un cementerio de animales faenados y 4 hombres fueron detenidos
Fueron 16 allanamientos entre ellos 2 carnicerías que vendían carne en mal estado y con excremento de ratas. Secuestraron armas y hay 4 detenidos
Los allanamientos se realizaron durante el jueves en diferentes zonas del piedemonte, coordinado con la Justicia, la Municipalidad de Las Heras y también la Dirección de Fauna de la provincia. Uno de los hallazgos más llamativos fue un gran predio cubierto de huesos de animales.
La ministra Mercedes Rus sostuvo que se trata del plan contra la faena y el abigeato "para romper con el circuito económico a estas personas que se dedican a faenar a estos animales, la caza ilegal, el robo de los mismos para introducirlos al comercio ilegal".
La Policía secuestró armas de fuego largas como fusiles en uno de los puestos, y silenciadores para los mismos. Además de restos de pumas, guanacos y otros animales. En ese lugar detuvieron a un hombre por tenencia ilegal de arma de fuego de guerra.
Los otros 3 detenidos quedaron vinculados por el delito de comercialización de sustancias peligrosas para la salud de las personas, por la venta de carne que no es de vaca y que no está en condiciones adecuadas para el consumo. Estas personas enfrentan una pena de hasta 10 años.
Los allanamientos para frenar el abigeato, faena de animales y otros delitos
Estos 16 procedimientos que se realizaron el jueves incluyeron 2 carnicerías de Las Heras, de donde secuestraron productos cárnicos en pésimas condiciones, ademas de haber ratas, excrementos de las mismas y hasta cucarachas.
Estos alimentos estaban exhibidos para su comercialización, y uno de estos locales fue clausurado por la Municipalidad.
"Llevamos 13 toneladas de estos productos secuestrados desde mayo, cuando empezamos con este plan. También tenemos animales vivos en custodia que fueron robados o por maltrato animal, y que posiblemente estaban destinados a la faena", agregó Mercedes Rus.
Por su parte, el fiscal Gabriel Blanco, quien lleva adelante la investigación, expresó que "en zonas del piedemonte se realizaba de manera sistemática la caza de fauna protegida, como es el caso del guanaco, el cual es patrimonio de la provincia y está amparado y protegido por la normativa de Mendoza".
Además, en los allanamientos también recuperaron 20 aves Siete Cuchillos, los cuales se comercializan en el mercado ilegal entre $40.000 hasta un millón de pesos, incluso algunos se conocieron casos de personas que cambiaron uno de estos pájaros por un Fiat 600.