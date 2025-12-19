En allanamientos encontraron un cementerio de animales faenados y 4 hombres fueron detenidos

La Policía secuestró armas de fuego largas como fusiles en uno de los puestos, y silenciadores para los mismos. Además de restos de pumas, guanacos y otros animales. En ese lugar detuvieron a un hombre por tenencia ilegal de arma de fuego de guerra.

allanamientos faena abigeato las heras piedemonte animales En los puestos donde se hicieron los allanamientos encontraron armas de fuego, pero también la piel de animales como pumas y guanacos. Foto: Ministerio de Seguridad

Los otros 3 detenidos quedaron vinculados por el delito de comercialización de sustancias peligrosas para la salud de las personas, por la venta de carne que no es de vaca y que no está en condiciones adecuadas para el consumo. Estas personas enfrentan una pena de hasta 10 años.

Los allanamientos para frenar el abigeato, faena de animales y otros delitos

Estos 16 procedimientos que se realizaron el jueves incluyeron 2 carnicerías de Las Heras, de donde secuestraron productos cárnicos en pésimas condiciones, ademas de haber ratas, excrementos de las mismas y hasta cucarachas.

Estos alimentos estaban exhibidos para su comercialización, y uno de estos locales fue clausurado por la Municipalidad.

allanamientos faena abigeato las heras piedemonte animales 5 El objetivo de estos allanamientos es cortar con el circuito económico de quienes cometen estos delitos. Foto: Ministerio de Seguridad

"Llevamos 13 toneladas de estos productos secuestrados desde mayo, cuando empezamos con este plan. También tenemos animales vivos en custodia que fueron robados o por maltrato animal, y que posiblemente estaban destinados a la faena", agregó Mercedes Rus.

allanamientos faena abigeato las heras piedemonte animales 3 Hay 4 personas detenidas tras los 16 allanamientos por abigeato, caza de animales, faena y venta ilegal de carne. Foto: Ministerio de Seguridad

Por su parte, el fiscal Gabriel Blanco, quien lleva adelante la investigación, expresó que "en zonas del piedemonte se realizaba de manera sistemática la caza de fauna protegida, como es el caso del guanaco, el cual es patrimonio de la provincia y está amparado y protegido por la normativa de Mendoza".

Además, en los allanamientos también recuperaron 20 aves Siete Cuchillos, los cuales se comercializan en el mercado ilegal entre $40.000 hasta un millón de pesos, incluso algunos se conocieron casos de personas que cambiaron uno de estos pájaros por un Fiat 600.