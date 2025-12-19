Dile adiós a la ensalada de frutas y disfruta del postre de Navidad por excelencia

La elección del postre navideño es clave: debe ser lo suficientemente festivo para la ocasión, pero equilibrado para no resultar excesivo tras una cena abundante. Además, debe ser refrescante, ya que se trata de hacerle frente a las noches de calor y ser tan sabroso que todo el mundo se quiera repetir.

El postre que reemplaza a la ensalada de frutas: Semifrío de turrón y almendras

Para los amantes del turrón duro que quieren probar algo diferente, pero con el sabor tradicional de las Fiestas, el postre Semifrío de Turrón y Almendras es la opción ideal. Es un postre helado que se deshace en la boca.

Este postre de Navidad consiste en una base de pionono de chocolate que sostiene un mousse suave elaborado con pasta de turrón de Jijona (el blando) y crema de leche. Como toque final se puede agregar un baño de ganache de chocolate semiamargo y una lluvia de almendras tostadas fileteadas. Se sirve bien frío, recién sacado del congelador- Es perfecto para dar un sabor refrescante a la noche navideña.