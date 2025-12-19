Luján de Cuyo ordena su convivencia y los sunsets: horas de descanso, ruidos molestos, multas a peatones y monopatines

gritos ruidos molestos Los gritos pueden ser considerados ruidos molestos con el nuevo Código de Convivencia de Luján de Cuyo.

En la norma se incorporan ejemplos como gritos, el abuso de instrumentos sonoros, el no impedir ruidos molestos de animales, o ejercitar un oficio ruidoso con volumen o persistencia tal que exceda la normal tolerancia.

Horarios de descanso, ruidos molestos y motos con escape libre en el Código de Convivencia de Luján de Cuyo

La norma sancionada este jueves por el Concejo Deliberante de Luján de Cuyo establece la obligación de respetar los horarios de descanso nocturno de los habitantes del departamento, que van de las 22 hasta las 7 de la mañana del día siguiente.

Sobre esos horarios, puede haber limitaciones o extensiones según la zonificación del departamento, la cercanía con hospitales o residencias de adultos mayores, y mayor tolerancia en fines de semana y feriados.

Uno de los principales objetivos de la sanción del Código, que unifica y ordena normas y le da mayores facultades al municipio, es combatir la contaminación sonora causada por motos con escapes libres (sin silenciador) para devolverle la tranquilidad a los barrios.

motos escape libre ruidos molestos

La Municipalidad de Luján de Cuyo prometió incrementar controles al respecto, con decibelímetros, secuestro de motos ruidosas y sanciones. Y a partir de abril de 2026, podrá implementar multas.

Las sanciones por perturbaciones en general o ruidos molestos – aquellos provocados por movimientos vibratorios y oscilatorios, que puedan ser percibidos por las personas o afectar bienes- serán considerados faltas leves y sancionados con multa.

Luján de Cuyo contra las pintadas

El Código de Convivencia también incluye artículos que prohíben realizar todo tipo de pintada, mancha, escrito, grafismo, o rayar la superficie de cualquier elemento natural o inmueble del espacio público del departamento.

La falta, según cuál sea el bien afectado, irá de leve a grave, y hasta se podrá triplicar la multa si se pintan o rompen monumentos o edificios o patrimonios históricos.

Ojo, peatones y paseadores descuidados de perros

“El peatón que cruce calles, avenidas, o cualquier tipo de arteria, fuera de la senda peatonal o de la zona habilitada a tal fin, será sancionado con multa”, reza el artículo 106 del Código de Convivencia.

Igual sanción corresponde al peatón que no respete las señales del agente de tránsito, o el semáforo peatonal y/o la luz verde del semáforo vehicular.

Ahora bien, si encima de cruzar por un lugar no permitido –como el Acceso Sur o la Ruta 82- provoca un accidente entre terceros o en el que resulte ser la propia víctima, la multa será más grave.

caca perros

El Código de Convivencia establece también como falta leve, sancionada con multa, no recoger en la vía pública las heces de un animal propio o del que uno es responsable.

Luján de Cuyo regula el uso del monopatín

El Código de Convivencia, que rige desde abril del año que viene, define también que los conductores de monopatines -eléctricos o no- y patinetas deberán circular por las bicisendas que existan a una velocidad máxima de 25km/h y respetando en todo momento la prioridad al peatón.

Solo podrán circular por la calle cuando no existan bicisendas. No podrán circular por veredas ni transportar a otra persona.

Las infracciones a esta norma serán sancionadas por Luján de Cuyo con multa.

Nueva regulación para los sunsets de Luján de Cuyo

El Concejo Deliberante sancionó una modificación a la ordenanza tarifaria municipal propuesta por el peronismo, que incorpora como actividad comercial regulada a los sunsets.

sunset codigo de convivencia lujan de cuyo Luján de Cuyo incorporó a los sunsets como actividad comercial.

Hasta ahora, los organizadores debían pedir una habilitación municipal cada vez que se realizaba uno, aunque la actividad fuere habitual. Lo que, no solo era engorroso, sino además limitante para la expansión de un fenómeno que cada vez tiene más recepción entre mendocinos y turistas.

Al incorporarse el sunset como actividad comercial se facilita también el proceso de fiscalización, previsión presupuestaria, financiamiento de los servicios municipales afectados y según la superficie afectada, las unidades tributarias (UT) que el organizador tenga que pagar a la Municipalidad.

La norma también establece condiciones de horario, seguridad y salubridad: solo pueden realizarse hasta la 1.30, la música al aire libre no debe generar molestias a los vecinos y el aforo máximo es de 1.000 personas.

Para eventos con más concurrencia, como las fiestas electrónicas que se organizan en Potrerillos, Luján de Cuyo seguirá aplicando la normativa vigente para grandes eventos. Las modificaciones a la ordenanza tarifaria municipal se aplicarán una vez que la norma esté reglamentada y promulgada.