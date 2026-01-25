Dos jóvenes fueron atacados y asaltados en un callejón luego de ser engañados por una mujer

barrio las palmeras lujan de cuyo Barrio Las Palmeras, Luján de Cuyo.

Las víctimas fueron hasta un centro de salud, donde recibieron asistencia médica por politraumatismos y heridas en la cabeza y el rostro.

En tanto, sobre la identidad de los delincuentes no se sabe nada por el momento, de acuerdo con fuentes policiales.

Otro robo pero en un supermercado reconocido

En un supermercado Vea , un delincuente fue detenido luego de que policías que patrullaban la zona vieran que intentaba llevarse una moto que parecía forzada. Cuando fue interceptado el ladrón de 44 años no pudo justificar su propiedad.

A los pocos minutos, los efectivos lograron ubicar al propietario del vehículo, quien confirmó que había dejado la moto estacionada con medidas de seguridad dentro del predio del comercio.

policía de Mendoza movil policial.jpg El asalto a los jóvenes ocurrió el sábado a la noche en Luján de Cuyo.

Ante esta situación, los policías lo detuvieron, secuestraron el rodado y otros elementos encontrados que tenía el delincuente.

Un hombre de 29 años intentó evadir un control policial

Un hombre de 29 años fue detenido en Godoy Cruz con un revólver calibre 32 con un cartucho. El hecho ocurrió durante la tarde del sábado durante un patrullaje policial.

Los efectivos le pidieron que detenga la marcha del vehículo y el ahora aprehendido intentó evadirlos.

Luego de una persecución policial, los policías requisaron el vehículo donde encontraron el arma de fuego.

El arma fue secuestrada y enviada para su peritaje, mientras que el involucrado quedó a disposición de la Justicia.