Delincuentes quedaron filmados cuando entraron a robar a un restaurante de la Quinta Sección

Este es uno de los videos de las cámaras de seguridad del comercio:

Embed - Dos delincuentes entraron a robar a un local de comida de la Quinta Sección

Luego de dar unas vueltas y ver por dónde podían ingresar, eligieron el blindex que está ubicado justo en la esquina. Las imágenes son muy claras y se ve cuando uno de los delincuentes sacó un martillo y golpeó el vidrio con mucha fuerza, mientras el otro colabora con patadas.

El accionar de los delincuentes en el robo en la Quinta Sección

A pesar de haber reventado el vidrio, la alarma no se activó, lo que les dio seguridad para seguir con el robo. Un delincuente se quedó afuera de campana, mientras que el otro ingresó.

En ese momento la alarma sonó muy fuerte, y como si tuviese el tiempo medido, el ladrón fue hasta la barra del lugar, miró dónde estaba la caja registradora y la arrancó.

En el siguiente video se puede ver el accionar del delincuente mientras suena la alarma:

Embed - Rompieron el vidrio de un restaurante de la Quinta Sección y robaron la caja registradora

Pero parece que no quería solo ese botín, ya que vio el equipo de sonido del local y también intentó sacarlo, pero no lo logró. Decidió irse con la caja registradora, la cual tenía $400.000 en su interior, y ambos delincuentes escaparon.

Los dueños del restaurante indicaron que están por cumplir un año en ese lugar de la Quinta Sección, y que hasta el momento no habían sufrido ningún hecho de este tipo.

A pesar de todas las medidas de seguridad que tenían, ni fueron suficientes para que los delincuentes provocaran el daño además del robo.