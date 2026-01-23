Delincuentes sin alma: el crimen de la niña de 9 años más triste y doloroso

“Uma en el corazón de todos los niños” es el nombre de la campaña que se realiza en conmemoración por el segundo aniversario del crimen de la menor de 9 años, asesinada por delincuentes.

Los vecinos tienen la posibilidad de concurrir hacia la calle Carlos de María de Alvear 920, Lomas de Zamora, de lunes a viernes entre las 10 y las 16.

uma-aguilera-asesinada-delincuentes2

Asesinato de delincuentes que siempre indignará

El 22 de enero de 2024, la niña se encontraba junto a su padre, Enrique Aguilera, quien era custodio de la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, cuando fueron abordados por delincuentes en la puerta de su casa y terminó siendo asesinada.

Los delincuentes efectuaron tres disparos, uno de los proyectiles impactó en el parante trasero y un segundo tiro ingresó por la ventanilla del auto. Pese a que se dispusieron todas las herramientas necesarias para la atención médica de Uma, horas después los médicos del Hospital Churruca constataron su deceso.

uma-aguilera-asesinada-delincuentes3

Delincuentes y la condena por la niña asesinada

Por la niña asesinada hubo un arrestado, que horas después recuperó la libertad, pero tras una extensa investigación se logró concretar las capturas de Ariel Acuña Vega, Axel Emiliano “Pelusa” Rojas, Miguel Pastor “Patoto” Romero Molinas y Guillermo “Paraguayo” Romero Molinas, quienes previo al crimen habían sustraído un auto.

uma-aguilera-asesinada-delincuentes

Los primeros tres delincuentes implicados fueron condenados a prisión perpetua por el delito de homicidio calificado por el empleo de arma de fuego y por ser cometido al lugar poblado y en banda, agravado por la participación en el hecho de un menor de 18 años.

En tanto, Nahuel Santiago Coman recibió una pena de cinco años de prisión por ser participe secundario del robo calificado por el empleo de arma de fuego y allí los jueces ordenaron su inmediata detención.

Por su parte, “Paraguayo” Romero Molinas, que era menor de edad cuando ocurrió el ataque, fue sentenciado a la pena de 12 años de cárcel tras ser sometido a un juicio abreviado.