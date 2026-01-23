Rescates al límite en el Aconcagua: 116 evacuaciones, dos muertos y operaciones a más de 6.000 metros

Patrulla de rescate- 2025-2026 Un equipo especializado lleva adelante los rescates en el Aconcagua. Ya hubo más de 100 evacuaciones. Foto: Ministerio de Energía y Ambiente

Faltando poco más de 2 meses para que culmine el período de los ascensos, ya hubo 116 rescates, que se efectuaron con una flota de 8 helicópteros, 20 profesionales de la Patrulla de Rescate, 53 guardaparques (2.155 días hombre trabajados) y 9 médicos que están en los campamentos sanitarios.

Más de 40.000 personas ingresaron al Parque Aconcagua

En cuanto a la actividad deportiva, se contabilizan 3.202 ingresantes, distribuidos en 1.296 trek diarios, 202 trek cortos, 65 trek largos y 1.639 ascensos. A esto se suman 11.972 ingresos a la Laguna de Horcones y 30.171 visitantes al circuito corto y al Centro de Visitantes, alcanzando un total de 42.143 personas en el Valle de Horcones por turismo recreativo. De esta manera, el total de visitantes asciende a 45.345.

Parque Aconcagua- Temporada 2025-2026 El Parque Aconcagua cuenta con una serie de servicios para asistir a los andinistas. Foto: Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza

Las tragedias de esta temporada en el Aconcagua

Las condiciones extremas para llegar a la cumbre del Aconcagua, los problemas de salud asociados a la altura y a la dificultad de contar con oxigeno, son los principales detonantes de las tragedias que se producen en uno de los picos más altos del mundo.

Un andinista francés perdió la vida durante una expedición en el cerro Aconcagua, en el tramo final de la travesía hacia la cumbre. Guillaumé Ferey, de 33 años y miembro de una expedición de la empresa Malku, falleció el 19 de enero de 2026 en la zona de La Cueva, a unos 6.700 metros sobre el nivel del mar.

Patrulla de Rescate Aconcagua andinista francés 2026 El Parque Aconcagua generó un movimiento de más de 40.000 personas.

El deceso se suma al de otro escalador de origen ruso, ocurrido el 4 de enero.

La víctima fue identificada como Konstantin Bitiukov, un montañista ruso de 55 años, murió en el sector conocido como "El Hombro" a más de 6.800 metros de altura, tras desvanecerse durante el ascenso.

En ambos casos, guías y personal de la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza intentaron maniobras de reanimación sin éxito. La temporada alta de ascensos, que comenzó en noviembre de 2025 y finaliza en abril de 2026, registró estas dos primeras víctimas en el marco de una alta afluencia de escaladores. La deshidratación y la fatiga extrema son dos factores determinantes para llegar con vida a la cima.

Accidentes en el Aconcagua

El Ministerio de Salud de Mendoza avanza en la recuperación de los costos derivados de los traslados sanitarios en helicóptero realizados a extranjeros que sufren accidentes en alta montaña, en especial aquellos que intentan alcanzar la cumbre del Aconcagua. El Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza (Reforsal) es el encargado de cobrarle al seguro los gatos de las evacuaciones.

La titular del organismo, Daniela Correa, explicó que los montos recuperados se reintegran al Servicio Coordinado de Emergencias (SEC), lo que permite fortalecer la capacidad operativa del sistema público de salud. Reforsal funciona desde hace más de un año como ente de control encargado de gestionar el cobro de prestaciones médicas a extranjeros no residentes en la provincia.

Entre los casos recientes se destaca el rescate de un ciudadano suizo que sufrió un accidente en el Aconcagua. El operativo demandó un complejo despliegue aéreo, con personal altamente especializado y recursos logísticos de elevado costo. El traslado en helicóptero fue facturado en su totalidad al seguro internacional del paciente, por un monto de 4.500 dólares.