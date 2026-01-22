Un andinista estadounidense tuvo que ser sacado del parque Aconcagua debido a que estaba muy mal de salud tras padecer mal agudo de montaña. La situación terminó con despliegue de la Patrulla de Rescate y del helicóptero para evacuarlo del cerro lo más rápido posible.
Un andinista de Estados Unidos fue evacuado de urgencia del parque Aconcagua en helicóptero
El andinista tenía edema agudo de pulmón y no podía ni levantarse. Fue trasladado en camilla hasta el campamento Nido de Cóndores y evacuado del Aconcagua
Se trata de un nuevo caso de un andinista que no estaba en condiciones para permanecer en los campamentos de altura del Aconcagua. Este caso se conoció alrededor de las 14 del miércoles, cuando un guía avisó por radio al servicio médico que un cliente estaba en mal estado en el campamento Cólera, a 6.000 metros de altura.
Indicó que el estadounidense Kodali Nagendrasrinivas estaba dentro de su carpa y que no podía ni siquiera levantarse para salir, e inmediatamente salieron dos policías de la Patrulla de Rescate desde el campamento Nido de Cóndores, a 5.500 metros de altura, para socorrerlo.
Una vez en el lugar, lo asistieron con bebidas y alimentos, mientras tomaron sus signos vitales para informarle al médico, quien recomendó que le colocaran medicación además de oxigenoterapia y comenzaran a bajar de inmediato.
El rescate de un andinista con problemas de salud en el Aconcagua
Como pudieron, lo abrigaron bien y sacaron al andinista de la carpa para comenzar el descenso hacia el campamento Nido de Cóndores, pero el hombre estaba en tan mal estado por el mal agudo de montaña con edema pulmonar que apenas podía moverse, por más que estaba sujetado a los rescatistas.
Esto significaba para él un esfuerzo físico enorme para las condiciones de salud en las que estaba, además que a ese ritmo demoraría muchas horas, lo que no era conveniente para su cuadro.
En el siguiente video se puede ver la dificultad del andinista para dar cada paso:
Debido a esto, otro efectivo de la Patrulla de Rescate fue hasta Cólera con una camilla, para hacer más rápido el operativo. Mientras, los médicos gestionaron que el helicóptero fuera hasta Nido de Cóndores para bajar cuanto antes al andinista.
Así sacaron al andinista en helicóptero desde el campamento Nido de Cóndores:
Una vez que llegaron allí fue evaluado y quedó monitoreado por el médico hasta que a las 19.30 arribó el helicóptero del parque piloteado por Horacio Pedro Freschi, para llevar al andinista hasta Horcones, donde era esperando por una ambulancia que lo trasladó hasta un hospital.