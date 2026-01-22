Un andinista de Estados Unidos fue evacuado de urgencia del parque Aconcagua en helicóptero

Una vez en el lugar, lo asistieron con bebidas y alimentos, mientras tomaron sus signos vitales para informarle al médico, quien recomendó que le colocaran medicación además de oxigenoterapia y comenzaran a bajar de inmediato.

El rescate de un andinista con problemas de salud en el Aconcagua

Como pudieron, lo abrigaron bien y sacaron al andinista de la carpa para comenzar el descenso hacia el campamento Nido de Cóndores, pero el hombre estaba en tan mal estado por el mal agudo de montaña con edema pulmonar que apenas podía moverse, por más que estaba sujetado a los rescatistas.

Esto significaba para él un esfuerzo físico enorme para las condiciones de salud en las que estaba, además que a ese ritmo demoraría muchas horas, lo que no era conveniente para su cuadro.

En el siguiente video se puede ver la dificultad del andinista para dar cada paso:

Embed - El rescate de un andinista estadounidense del cerro Aconcagua

Debido a esto, otro efectivo de la Patrulla de Rescate fue hasta Cólera con una camilla, para hacer más rápido el operativo. Mientras, los médicos gestionaron que el helicóptero fuera hasta Nido de Cóndores para bajar cuanto antes al andinista.

Así sacaron al andinista en helicóptero desde el campamento Nido de Cóndores:

Embed - Un andinista de Estados Unidos fue evacuado del Aconcagua en helicóptero

Una vez que llegaron allí fue evaluado y quedó monitoreado por el médico hasta que a las 19.30 arribó el helicóptero del parque piloteado por Horacio Pedro Freschi, para llevar al andinista hasta Horcones, donde era esperando por una ambulancia que lo trasladó hasta un hospital.