Tragedia en el Aconcagua: murió un francés a pocas horas de llegar a la cumbre

Un alpinista francés de 33 años falleció este lunes mientras realizaba el ascenso hacia la cumbre del cerro Aconcagua. Ferey Guillaume se desvaneció en la zona conocida como "La Cueva", ubicada a unos 6.700 metros sobre el nivel del mar, a pocas horas de alcanzar el techo de América.
A las 11.57, el guía que acompañaba al montañista comunicó vía radio que el hombre había perdido el conocimiento y no tenía signos vitales. Inmediatamente, el servicio médico de Nido de Cóndores, ubicado a 5.500 metros de altura,y la Patrulla de Rescate, coordinaron las maniobras de emergencia.
Durante 30 minutos, el guía y otros alpinistas le practicaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y le administraron adrenalina, siguiendo las instrucciones del equipo médico. Todos los intentos por revivirlo resultaron negativos.
Dos efectivos de la Patrulla de Rescate que realizaban un patrullaje preventivo en ascenso hacia la cumbre llegaron al lugar y solicitaron directivas al ayudante fiscal Ricardo Iturbide, quien dispuso que se realizaran las actuaciones de rigor y se tramitaran las actas de levantamiento del cadáver.
El plan de recuperación del cuerpo se haría desde las 0 del día 20 de enero desde Nido de Cóndores a los 5.500 metros, para lograr contacto a las 6, realizar las pericias, y a posterior bajarlo a la zona de extracción aérea a las 8.30, a los 6.000 msnm, en la zona del Gran Acarreo.
Es el segundo muerto en el Aconcagua en lo que va del 2026
Pese a ser asistido y recibir atención médica, un montañista de origen ruso falleció cuando estaba a metros de la cumbre del cerro Aconcagua el domingo 4 de enero.
En esa ocasión, personal de la Patrulla de Rescate de Policía de Mendoza, apostada en el Parque Provincial Aconcagua, activó un operativo junto a Guardaparques y se trasladaron en helicóptero al lugar donde se halló al sujeto.
Identificado como Konstantin Bitiukov, de 55 años, el hombre nacido en Rusia se encontraba en el paraje conocido como El Hombro, a unos 6.000 metros, muy cerca de la cumbre del Aconcagua. Allí se desvaneció a raíz de un paro cardiorespiratorio, ante lo cual el guía de la expedición pidió asistencia de inmediato.
Y aunque se le practicó RCP (Resucitación Cardio-Pulmonar) durante 20 minutos y se le suministró oxígeno y adrenalina para reanimarlo, ya era tarde.
Al constatarse la muerte del andinistase e dio intervención a la Comisaría 23 de Uspallata. La causa está a cargo de la fiscal María Maturano, de la Oficina Fiscal Nº 11.