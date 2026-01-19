Tragedia en el Aconcagua: murió un francés a pocas horas de llegar a la cumbre

RESCATE DE UN ANDINISTA INGLES EN EL ACONCAGUA Un hombre falleció a pocos metros de hacer cumbre. Imagen ilustrativa, Foto: Patrulla de Rescate

Dos efectivos de la Patrulla de Rescate que realizaban un patrullaje preventivo en ascenso hacia la cumbre llegaron al lugar y solicitaron directivas al ayudante fiscal Ricardo Iturbide, quien dispuso que se realizaran las actuaciones de rigor y se tramitaran las actas de levantamiento del cadáver.

El plan de recuperación del cuerpo se haría desde las 0 del día 20 de enero desde Nido de Cóndores a los 5.500 metros, para lograr contacto a las 6, realizar las pericias, y a posterior bajarlo a la zona de extracción aérea a las 8.30, a los 6.000 msnm, en la zona del Gran Acarreo.

Es el segundo muerto en el Aconcagua en lo que va del 2026

Pese a ser asistido y recibir atención médica, un montañista de origen ruso falleció cuando estaba a metros de la cumbre del cerro Aconcagua el domingo 4 de enero.

En esa ocasión, personal de la Patrulla de Rescate de Policía de Mendoza, apostada en el Parque Provincial Aconcagua, activó un operativo junto a Guardaparques y se trasladaron en helicóptero al lugar donde se halló al sujeto.

Rescate en el Aconcagua a extranjeros y cobro por el Reforsal Foto: Gobierno de Mendoza

Identificado como Konstantin Bitiukov, de 55 años, el hombre nacido en Rusia se encontraba en el paraje conocido como El Hombro, a unos 6.000 metros, muy cerca de la cumbre del Aconcagua. Allí se desvaneció a raíz de un paro cardiorespiratorio, ante lo cual el guía de la expedición pidió asistencia de inmediato.

Y aunque se le practicó RCP (Resucitación Cardio-Pulmonar) durante 20 minutos y se le suministró oxígeno y adrenalina para reanimarlo, ya era tarde.

Al constatarse la muerte del andinistase e dio intervención a la Comisaría 23 de Uspallata. La causa está a cargo de la fiscal María Maturano, de la Oficina Fiscal Nº 11.