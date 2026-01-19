Casa prefabricada en 30 días: dos habitaciones y personalizada a un costo de $20.000.000

casa vivienda prefabricada

Cómo es la casa prefabricada que se entrega en 30 días

Esta casa prefabricada es obra de la empresa Full House Viviendas y tiene un costo de $20.600.000, aproximadamente. Cuenta con dos dormitorios con vista al fondo o patio de la vivienda y la posibilidad de levantar un tercer dormitorio en el futuro.

Además, esta casa prefabricada cuenta con un baño funcional y cómodo, un toilet completo y una cocina con salida al patio, además de un comedor y living con vista al frente.

En cuanto a la rapidez con que se entrega, esta casa prefabricada queda lista en 30 días o menos, aunque esto tiene su explicación y es que la vivienda se entrega en gris, es decir, que las terminaciones dependen del dueño de la vivienda.

Por esta misma razón, es que la casa prefabricada se entrega con las instalaciones de agua fría y caliente, de gas para cocina y termotanque y la instalación eléctrica sin cableado. Igualmente, se colocan las ventanas completas, incluso con rejas.

casa prefabricada

Por qué elegir una casa prefabricada

Las casas prefabricadas están de moda y con mucha razón, ya que el costo y la velocidad con la que se construyen facilitan que personas que están alquilando o viviendo con otras personas puedan tener un techo propio en poco tiempo.

Además, una casa prefabricada está diseñada para soportar todo tipo de inclemencia natural, lo que las hace muy seguras para que una familia las habite.