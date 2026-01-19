En junio y julio se disputará la Copa Mundial de Fútbol 2026, con la particularidad de que los partidos se jugarán en Estados Unidos, México y Canadá. Faltando pocos meses -y con la Selección Argentina como favorita- los operadores turísticos de Mendoza ya comenzaron a diseñar los primeros paquetes para quienes sueñan con ver a la Scaloneta en vivo. Según estimaciones del sector, viajar con pasaje, hotel y entradas incluidas cuesta entre $8 y $10 millones por persona, dependiendo de la sede y la cantidad de partidos. Se estiman 8 días y 7 noches.
Los paquetes turísticos para el Mundial 2026 rondan los $8 millones de pesos por persona
En Mendoza ya empiezan a diseñar los paquetes para los fanáticos de la Selección argentina. Expectativa por la venta de las entradas
Las opciones más consultadas incluyen ciudades clave como Dallas (Estados Unidos), distintas sedes en México y algunas plazas en Canadá, todas con una alta demanda prevista. Los paquetes suelen contemplar pasaje aéreo internacional, alojamiento en hoteles tres estrellas, traslados y, uno de los puntos más sensibles, las entradas oficiales a los partidos.
Desde el sector turístico advierten que el mayor desafío no es el armado del viaje en sí, sino la disponibilidad y confirmación de los tickets. El reconocido operador turístico Ricardo Beccaceci explicó que los paquetes ya se están estructurando, pero que la mayor complejidad está en comercializarlos con la entrada incluida, debido a los cupos limitados y a los sistemas de asignación que maneja la FIFA.
¿Cuánto sale viajar a la Copa Mundial de Fútbol 2026 desde Mendoza?
“El interés es enorme, pero la clave está en asegurar los tickets. Sin entradas confirmadas, es muy difícil cerrar los paquetes”, señalan desde el rubro, donde también destacan que muchos pasajeros están dispuestos a pagar el valor total sin demoras con tal de garantizar su lugar en el Mundial.
En líneas generales, los paquetes más accesibles parten desde los $8 millones, mientras que aquellos que incluyen más partidos, mejores ubicaciones o sedes de alta demanda pueden superar los $10 millones. A esto se suma que los valores pueden ajustarse según la evolución del tipo de cambio, la disponibilidad aérea y la confirmación final de las entradas.
Con Estados Unidos, México y Canadá como anfitriones y un Mundial ampliado a 48 selecciones, el evento promete ser uno de los más convocantes de la historia, y también uno de los más costosos para los hinchas que planean viajar desde Mendoza.
Algunas opciones para seguir a la Selección
El operador ISC Viajes ya está promocionando en su página un paquete para las sedes Dallas o Kansas.
Kansas o Dallas según partido (16, 22 o 27 de junio)
PAQUETE 2 – 7 noches en hoteles 3, 4 y 5 estrellas en 3 categorías de ubicación + 2 entradas
PAQUETE 2 – 7 noches + entrada a 2 partidos
En Hotel 3
- en categoría 1 – U$8679
- en categoría 2 – U$7759
- en categoría 3 – U$6999
En Hotel 4
- en categoría 1 – U$9649
- en categoría 2 – U$8739
- en categoría 3 – U$7959
En Hotel 5
- en categoría 1 – U$11669
- en categoría 2 – U$10639
- en categoría 3 – U$9829
(Tarifas por persona en base doble).
¿Hay que tener visa para viajar al Mundial 2026?
Uno de los puntos que generan dudas a los viajeros mendocinos que planean asistir al Mundial 2026 es el requisito migratorio para ingresar a Estados Unidos. Por el momento, sí será necesaria la visa. Argentina aún no integra el Programa de Exención de Visas, por lo que los ciudadanos argentinos deben contar con la visa B1/B2, destinada a turismo y negocios, para ingresar al país.
Desde el sector turístico recomiendan iniciar el trámite con anticipación, especialmente para quienes no poseen la visa, ya que los turnos para las entrevistas consulares suelen registrar demoras prolongadas. En el caso de quienes cuentan con pasaporte europeo, existe la posibilidad de gestionar el ESTA, un sistema electrónico de autorización de viaje.