Los paquetes turísticos para el Mundial 2026 rondan los $8 millones de pesos por persona

mundial 2026 Este año, el Mundial 2026 tendrá tres países como sedes: Estados Unidos, Canadá y México.

¿Cuánto sale viajar a la Copa Mundial de Fútbol 2026 desde Mendoza?

“El interés es enorme, pero la clave está en asegurar los tickets. Sin entradas confirmadas, es muy difícil cerrar los paquetes”, señalan desde el rubro, donde también destacan que muchos pasajeros están dispuestos a pagar el valor total sin demoras con tal de garantizar su lugar en el Mundial.

En líneas generales, los paquetes más accesibles parten desde los $8 millones, mientras que aquellos que incluyen más partidos, mejores ubicaciones o sedes de alta demanda pueden superar los $10 millones. A esto se suma que los valores pueden ajustarse según la evolución del tipo de cambio, la disponibilidad aérea y la confirmación final de las entradas.

Con Estados Unidos, México y Canadá como anfitriones y un Mundial ampliado a 48 selecciones, el evento promete ser uno de los más convocantes de la historia, y también uno de los más costosos para los hinchas que planean viajar desde Mendoza.

Mundial-Qatar-2022-vestimenta-Seleccion-argentina-final.jpg Ya se siente la fiebre mundialista, aunque faltan algunos meses todavía. Las agencias de viaje se apuran a armar paquetes con las 3 sedes en las que jugará la Selección.

Algunas opciones para seguir a la Selección

El operador ISC Viajes ya está promocionando en su página un paquete para las sedes Dallas o Kansas.

Kansas o Dallas según partido (16, 22 o 27 de junio)

PAQUETE 2 – 7 noches en hoteles 3, 4 y 5 estrellas en 3 categorías de ubicación + 2 entradas

PAQUETE 2 – 7 noches + entrada a 2 partidos

En Hotel 3

en categoría 1 – U$8679

en categoría 2 – U$7759

en categoría 3 – U$6999

En Hotel 4

en categoría 1 – U$9649

en categoría 2 – U$8739

en categoría 3 – U$7959

En Hotel 5

en categoría 1 – U$11669

en categoría 2 – U$10639

en categoría 3 – U$9829

(Tarifas por persona en base doble).

¿Hay que tener visa para viajar al Mundial 2026?

Uno de los puntos que generan dudas a los viajeros mendocinos que planean asistir al Mundial 2026 es el requisito migratorio para ingresar a Estados Unidos. Por el momento, sí será necesaria la visa. Argentina aún no integra el Programa de Exención de Visas, por lo que los ciudadanos argentinos deben contar con la visa B1/B2, destinada a turismo y negocios, para ingresar al país.

Desde el sector turístico recomiendan iniciar el trámite con anticipación, especialmente para quienes no poseen la visa, ya que los turnos para las entrevistas consulares suelen registrar demoras prolongadas. En el caso de quienes cuentan con pasaporte europeo, existe la posibilidad de gestionar el ESTA, un sistema electrónico de autorización de viaje.