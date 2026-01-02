Inicio Ovación Fútbol Selección argentina
Será un año intenso

Qué chances tiene la Selección argentina de ganar el Mundial 2026 según las predicciones

La Selección argentina defenderá el título mundial que logró en Qatar 2022. Qué dicen las predicciones con relación al combinado que ganará el certamen que organizarán Canadá, México y Estados Unidos

Gustavo Privitera
La Selección argentina es una de las favoritas para ganar el Mundial 2026.

La Selección argentina afrontará un intenso 2026, ya que defenderá el título mundial que logró en Qatar 2022. Hay predicciones relacionadas con el combinado que ganará el certamen que organizarán Canadá, México y Estados Unidos.

El próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey se conocerá al campeón de la Copa del Mundo. Según el ranking de probabilidades de DataFactory, una de las empresas más prestigiosas en el rubro estadístico, España sería la selección que más chances tiene de levantar su segunda Copa del Mundo.

Mediante un proceso de última generación la empresa utilizó cuatro criterios para crear el ranking: las eliminatorias rumbo al Mundial, los resultados de los últimos cuatro campeonatos, el ranking FIFA actual y la tendencia de las casas de apuestas online. Sin embargo, este método no es unfalible y no garantiza que la Roja se quedará con el trofeo.

Qué puesto ocuparía la Selección argentina en el Mundial 2026

Según DataFactory, España es la selección que más chances tiene de ganar el torneo, con un 14% de probabilidades. Luego se encuentran Francia (11%), Inglaterra (10,2%), Argentina (9,8%) y Brasil (9,2%).

El resto de las selecciones sudamericanas se encuentran situadas en las siguientes posiciones: 10° Colombia con 2,2%; 13° Uruguay con un 1,9%; 20° Ecuador con un 0,7% y 29° Paraguay con un 0,3%.

La Selección argentina debutará ante Argelia en el Mundial 2026.

De ello se desprende que el equipo dirigido por Lionel Scaloni llegaría a las semifinales, donde quedaría eliminado frente a España o Francia. En el partido por el tercer puesto, caería frente a Inglaterra y finalizaría cuarta en el Mundial.

Cuándo debutará la Selección argentina en el Mundial 2026

La Selección argentina comenzará a defender el título en la ciudad de Kansas, el 16 de junio, a las 22 de nuestro país, contra Argelia, por el Grupo J.

