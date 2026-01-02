Qué chances tiene la Selección argentina de ganar el Mundial 2026 según las predicciones

Qué puesto ocuparía la Selección argentina en el Mundial 2026

Según DataFactory, España es la selección que más chances tiene de ganar el torneo, con un 14% de probabilidades. Luego se encuentran Francia (11%), Inglaterra (10,2%), Argentina (9,8%) y Brasil (9,2%).

El resto de las selecciones sudamericanas se encuentran situadas en las siguientes posiciones: 10° Colombia con 2,2%; 13° Uruguay con un 1,9%; 20° Ecuador con un 0,7% y 29° Paraguay con un 0,3%.

La Selección argentina debutará ante Argelia en el Mundial 2026.

De ello se desprende que el equipo dirigido por Lionel Scaloni llegaría a las semifinales, donde quedaría eliminado frente a España o Francia. En el partido por el tercer puesto, caería frente a Inglaterra y finalizaría cuarta en el Mundial.

Cuándo debutará la Selección argentina en el Mundial 2026

La Selección argentina comenzará a defender el título en la ciudad de Kansas, el 16 de junio, a las 22 de nuestro país, contra Argelia, por el Grupo J.