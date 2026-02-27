Contra quien irá el Real Madrid en Champions League tras la polémica: ya tiene rival

La Champions League definió los nuevos cruces, para los octavos de final, y quedaron varios cruces que nadie va a querer perderse. Los focos se los lleva el Real Madrid, quien tiene rival luego de lo que fue la polémica por racismo entre Vinicius y Gianluca Prestianni.
Durante la madrugada del viernes, la Champions League llevó a cabo el sorteo que definió los cruces de la nueva fase eliminatoria. El PSG y Chelsea aparece como uno de los partidos más interesantes, pero el que más promete es el del Real Madrid, que deberá medirse contra el Manchester City.
El Real Madrid tiene rival en Champions League
Todavía continúa dando vueltas toda la polémica vinculada con el caso de racismo ocurrido en el partido de Benfica contra el RealMadrid, protagonizado por Vinicius y el argentino Gianluca Prestianni. Tras vencer al equipo portugues, los merengues vuelven a enfocarse en la Champions League.
Bien temprano se realizó el sorteo que definió los cruces de los octavos de final de las ChampionsLeague, en una edición donde abundan los equipos sorpresas como el Bodo Glimt, Sporting Lisboa o Atalanta. Los más complicados son los "grandes", que casi todos deberán enfrentarse entre sí.
Hay algunos "cucos" presentes en la Champions League que nadie quiere enfrentar, y el cruce más picante es justamente entre dos de ellos: Real Madrid y Manchester City. A pesar del escudo, ningúno de los dos llega en su mejor momento:
Real Madrid: si bien superó al Benfica, viene de perder ante el Osasuna en La Liga y cederle la punta al Barcelona.
Manchester City: ocupa el segundo lugar en la tabla de la Premier League. Si bien mejoró en las últimas semanas, su temporada no es la mejor
Las series se juegan ida y vuelta entre el 10 y 11, y el 17 y 18 de marzo.
Cómo quedaron los cruces de las Champions League
Luego del sorteo, los cruces de Champions League en octavos serán los siguientes: