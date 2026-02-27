Contra quien irá el Real Madrid en Champions League tras la polémica: ya tiene rival

Bien temprano se realizó el sorteo que definió los cruces de los octavos de final de las Champions League, en una edición donde abundan los equipos sorpresas como el Bodo Glimt, Sporting Lisboa o Atalanta. Los más complicados son los "grandes", que casi todos deberán enfrentarse entre sí.

Hay algunos "cucos" presentes en la Champions League que nadie quiere enfrentar, y el cruce más picante es justamente entre dos de ellos: Real Madrid y Manchester City. A pesar del escudo, ningúno de los dos llega en su mejor momento:

Real Madrid: si bien superó al Benfica, viene de perder ante el Osasuna en La Liga y cederle la punta al Barcelona.

Manchester City: ocupa el segundo lugar en la tabla de la Premier League. Si bien mejoró en las últimas semanas, su temporada no es la mejor

Las series se juegan ida y vuelta entre el 10 y 11, y el 17 y 18 de marzo.

Cómo quedaron los cruces de las Champions League

Luego del sorteo, los cruces de Champions League en octavos serán los siguientes: