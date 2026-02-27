Inicio Ovación Fútbol Lanús
Recopa Sudamericana

Lanús logró una épica victoria y se consagró en la Recopa Sudamericana ante el Flamengo

Lanús consiguió un heroico triunfo como visitante ante Flamengo, en el alargue, e inscribió su nombre en el historial de campeones de la Recopa Sudamericana.

Por UNO
Lanús enmudeció el Maracaná.

Lanús, con el mendocino Marcelino Moreno, consiguió un heroico triunfo por 3 a 2 como visitante ante Flamengo, en el alargue, e inscribió su nombre en el historial de campeones de la Recopa Sudamericana.

En el estadio Maracaná y ante una lluvia torrencial, el Granate perdió 2 a 1 en los 90' y logró una remontada histórica en los últimos minutos del tiempo extra, cuando todos pensaban que llegaban los penales.

lanus 3
Lan&uacute;s hizo historia ante el Flamengo en la Recopa Sudamericana.

El Granate se había puesto en ventaja con un gol de Rodrigo Castillo (en el día de su cumpleaños 27), a los 29' de la etapa inicial, mientras que los penales le dieron la remontada al conjunto local, ya que convirtieron el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, a los 36' del primer tiempo, y Jorginho, en 40' del complemento.

canale 1

De esta manera, el marcador global quedó 2 a 2, ya que en la ida Lanús había ganado por 1 a 0, por lo que la Recopa Sudamericana se definió en el alargue donde llegaron los goles del paraguayo José Canale (ex Godoy Cruz) y Dylan Aquino.

De esta manera Lanús, dirigido por Mauricio Pellegrino, logró dar la vuelta olímpica en Brasil y sumó la cuarta estrella internacional de su historia nada menos que ante el campeón vigente de la Copa Libertadores y del Brasileirao.

Embed - HISTÓRICA HAZAÑA GRANTE EN EL MARACANÁ PARA SER CAMPEÓN DE LA RECOPA | Flamengo 2-3 Lanús | RESUMEN

Lanús había perdido la final en 2014 con Atlético Mineiro y ahora la estadística de la Recopa Sudamericana indica que los brasileños tienen 13 títulos y 13 finales perdidas y los argentinos ostentan 12 coronas ganadas por 7 equipos distintos y 13 subcampeonatos.

Los 9 títulos oficiales de Lanús

Torneos locales

  • 2007 Apertura
  • 2016 Campeonato

Copas nacionales

  • 1955 Copa Perón
  • 2016 Supercopa
  • 2016 Copa Bicentenario

Copas internacionales

  • 1996 Copa Conmebol
  • 2013 Sudamericana
  • 2025 Sudamericana
  • 2026 Recopa

Los campeones de la Recopa Sudamericana

  • Boca Juniors (4) 1990, 2005, 2006 y 2008.
  • River Plate (3) 2015, 2016 y 2019
  • San Pablo (2) 1993 y 1994
  • Internacional (2) 2007 y 2011
  • Liga de Quito (2) 2009 y 2010
  • Olimpia (2) 1991 y 2003
  • Gremio (2) 1996 y 2018
  • Independiente 1995
  • Cruzeiro 1998
  • Vélez Sarsfield 1997
  • Atlético Nacional 2017
  • Flamengo 1 1 2020 2023
  • Palmeiras 2022
  • Independiente del Valle 2023
  • Racing Club 2025
  • Nacional 1989
  • Colo-Colo 1992
  • Cienciano 2004
  • Santos 2012
  • Corinthians 2013
  • Atlético Mineiro 2014
  • Defensa y Justicia 2021
  • Fluminense 2024
  • Lanús 2026

