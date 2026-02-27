Lanús logró una épica victoria y se consagró en la Recopa Sudamericana ante el Flamengo

Lanús, con el mendocino Marcelino Moreno, consiguió un heroico triunfo por 3 a 2 como visitante ante Flamengo, en el alargue, e inscribió su nombre en el historial de campeones de la Recopa Sudamericana.
En el estadio Maracaná y ante una lluvia torrencial, el Granate perdió 2 a 1 en los 90' y logró una remontada histórica en los últimos minutos del tiempo extra, cuando todos pensaban que llegaban los penales.
El Granate se había puesto en ventaja con un gol de Rodrigo Castillo (en el día de su cumpleaños 27), a los 29' de la etapa inicial, mientras que los penales le dieron la remontada al conjunto local, ya que convirtieron el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, a los 36' del primer tiempo, y Jorginho, en 40' del complemento.
De esta manera, el marcador global quedó 2 a 2, ya que en la ida Lanús había ganado por 1 a 0, por lo que la Recopa Sudamericana se definió en el alargue donde llegaron los goles del paraguayo José Canale (ex Godoy Cruz) y Dylan Aquino.
De esta manera Lanús, dirigido por Mauricio Pellegrino, logró dar la vuelta olímpica en Brasil y sumó la cuarta estrella internacional de su historia nada menos que ante el campeón vigente de la Copa Libertadores y del Brasileirao.
Lanús había perdido la final en 2014 con Atlético Mineiro y ahora la estadística de la Recopa Sudamericana indica que los brasileños tienen 13 títulos y 13 finales perdidas y los argentinos ostentan 12 coronas ganadas por 7 equipos distintos y 13 subcampeonatos.
