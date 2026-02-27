Lanús logró una épica victoria y se consagró en la Recopa Sudamericana ante el Flamengo

canale 1

De esta manera, el marcador global quedó 2 a 2, ya que en la ida Lanús había ganado por 1 a 0, por lo que la Recopa Sudamericana se definió en el alargue donde llegaron los goles del paraguayo José Canale (ex Godoy Cruz) y Dylan Aquino.

De esta manera Lanús, dirigido por Mauricio Pellegrino, logró dar la vuelta olímpica en Brasil y sumó la cuarta estrella internacional de su historia nada menos que ante el campeón vigente de la Copa Libertadores y del Brasileirao.

Embed - HISTÓRICA HAZAÑA GRANTE EN EL MARACANÁ PARA SER CAMPEÓN DE LA RECOPA | Flamengo 2-3 Lanús | RESUMEN

Lanús había perdido la final en 2014 con Atlético Mineiro y ahora la estadística de la Recopa Sudamericana indica que los brasileños tienen 13 títulos y 13 finales perdidas y los argentinos ostentan 12 coronas ganadas por 7 equipos distintos y 13 subcampeonatos.

Los 9 títulos oficiales de Lanús

Torneos locales

2007 Apertura

2016 Campeonato

Copas nacionales

1955 Copa Perón

2016 Supercopa

2016 Copa Bicentenario

Copas internacionales

1996 Copa Conmebol

2013 Sudamericana

2025 Sudamericana

2026 Recopa

Los campeones de la Recopa Sudamericana