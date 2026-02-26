Qué se le viene a Independiente Rivadavia tras el empate con Racing

Independiente Rivadavia, puntero en el fútbol argentino

El empate en Avellaneda no fue un resultado más. Si bien por el trámite del partido termina siendo gusto a poco, punto es valioso en un estadio siempre complicado. Con esta unidad, la Lepra llegó a 16 y se ubica en lo más alto de la Zona B. A su vez, también mira a todos desde arriba en la Tabla Anual.

Para este encuentro se espera un marco espectacular. Al jugarse en el Malvinas Argentinas, la dirigencia ha dispuesto la venta de entradas para público visitante, lo que garantiza que el mundialista lucirá un lleno total para ver al líder contra uno de los gigantes del país.

futbol-copa argentina-semifinal-independiente rivadavia-river River será el próximo rival de Independiente Rivadavia. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Calendario confirmado: El exigente marzo de Independiente Rivadavia

Tras la paridad ante Racing, la agenda de la Lepra no da respiro: