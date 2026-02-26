Qué se le viene a Independiente Rivadavia tras el empate con Racing

Independiente Rivadavia empató 1-1 en su visita a Racing por la séptima fecha de la Zona B del torneo Apertura de la Liga Profesional. Luego de la igualdad, que le permite a la Lepra seguir en la cima de la tabla de posiciones, el equipo de Alfredo Berti se prepara para su próximo compromiso.
En esta difícil seguidilla, el Azul se verá las caras con River. El duelo ante el Millonario tendrá lugar el domingo 1 de marzo y comenzará a las 21:30. El escenario elegido es el estadio Malvinas Argentinas, recinto que albergará la presencia de ambos públicos.
De esta manera, Independiente Rivadavia tendrá un puñado de entrenamientos antes de verse las caras con el elenco de Núñez, el cual transita horas decisivas: tras la salida de Marcelo Gallardo, el equipo será dirigido interinamente por Marcelo Escudero, mientras la dirigencia ultima detalles para la llegada de Eduardo "Chacho" Coudet.
Independiente Rivadavia, puntero en el fútbol argentino
El empate en Avellaneda no fue un resultado más. Si bien por el trámite del partido termina siendo gusto a poco, punto es valioso en un estadio siempre complicado. Con esta unidad, la Lepra llegó a 16 y se ubica en lo más alto de la Zona B. A su vez, también mira a todos desde arriba en la Tabla Anual.
Para este encuentro se espera un marco espectacular. Al jugarse en el Malvinas Argentinas, la dirigencia ha dispuesto la venta de entradas para público visitante, lo que garantiza que el mundialista lucirá un lleno total para ver al líder contra uno de los gigantes del país.
Calendario confirmado: El exigente marzo de Independiente Rivadavia
Tras la paridad ante Racing, la agenda de la Lepra no da respiro:
1/03 - 21:30hs vs. River (Malvinas Argentinas)
08/03 - 17hs vs. Aldosivi (visitante) *postergado por paro*
11/03 - 22hs vs. Barracas Central (Bautista Gargantini)
15/03 - 15.15hs vs. Gimnasia (LP) (visitante)
22/3 - 22.15hs vs. Rosario Central (Bautista Gargantini)