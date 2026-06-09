El 5 de junio de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix incorporó una nueva oferta a su catálogo y ya es tendencia mundial. Se trata de México 86, una producción dirigida por Gabriel Ripstein que presenta una historia ficcionalizada sobre cómo el país obtuvo la sede de su segunda Copa del Mundo.
A días del Mundial de Fútbol 2026, Netflix estrenó una película mexicana extraordinaria y nostálgica
Netflix acaba de estrenar una película sobre el Mundial de México 86 y arrasa desde su llegada a la plataforma
México 86 es un drama emocionante de 1 hora y 37 minutos que retrata "una historia donde la realidad parece demasiado extraordinaria para ser contada como documental y demasiado verosímil para ser considerada una simple ficción", declaró Juan Pablo Russo de Escribiendo Cine.
Por su parte, otra de las críticas sobre esta película de Netflix afirma: "'México 86' es nostalgia, es humor, es historia, es crítica, es buen chisme. Es exactamente lo que toda nuestra nación mataría por ver ya" (Álvaro Cueva de Diario Milenio).
Netflix: de qué trata la película México 86
La sinopsis oficial sobre la nueva película de Netflix versa: "Atrevimiento, locura y puro ingenio mexicano. En 1986, México fue sede del campeonato de fútbol más importante del mundo contra todo pronóstico. ¿Cómo se logró esa hazaña?".
México nunca ha ganado un Mundial… pero alguien decidió que eso no era un problema. México 86 es la historia de Martín de la Torre, un tipo con hambre que encontró la forma de meterse hasta la cima y traer el Mundial del ’86 a México como fuera, usando puro ingenio, audacia y cero escrúpulos. Porque si no se puede ganar en la cancha… siempre hay otras formas de jugar.
Reparto de México 86, la película de Netflix
- Diego Luna
- Daniel Giménez Cacho
- Karla Souza
- Álvaro Guerrero
- Memo Villegas
Netflix: tráiler de la película México 86
Dónde ver la película México 86, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película México 86 se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película México 86 se puede ver en Netflix.
- España: la película México 86 se puede ver en Netflix.