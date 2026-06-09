A días del Mundial de Fútbol 2026, Netflix estrenó una película mexicana extraordinaria y nostálgica

México 86 es un drama emocionante de 1 hora y 37 minutos que retrata "una historia donde la realidad parece demasiado extraordinaria para ser contada como documental y demasiado verosímil para ser considerada una simple ficción", declaró Juan Pablo Russo de Escribiendo Cine.

Por su parte, otra de las críticas sobre esta película de Netflix afirma: "'México 86' es nostalgia, es humor, es historia, es crítica, es buen chisme. Es exactamente lo que toda nuestra nación mataría por ver ya" (Álvaro Cueva de Diario Milenio).