Si ves una garrapata merodeando por tu casa o jardín, te contamos qué significa y por qué es una advertencia

Encontrar los animales de este tipo puede sorprender, pero es normal verlos, sobe todo si en casa hay mascotas. Parece misteriosa, pero más allá de si son buenas o malas, son una señal, su presencia es en la mayoría de los casos dicen algo para el hogar y el ambiente. Te revelamos qué significa.

¿Qué significa la garrapata desde el feng shui?

Cuando aparecen algunos animales pequeños como las garrapatas representan significados y advertencias.

Para muchas culturas, los animales representan mensajes simbólicos, libertad y conexión con la naturaleza. En el feng shui, la antigua filosofía china que busca armonizar los espacios, su presencia puede tener un significado especial. Si últimamente viste una garrapata cerca de tu casa, podría no ser casualidad, ya que tanto para esta disciplina como para muchas tradiciones populares, representa lo siguiente: