Cuidado si tenés este tipo de sangre: es el blanco preferido de las garrapatas

tipo de sangre La ciencia ha descubierto el motivo por el que hay personas a las que atraen más garrapatas.

¿Qué tipo de sangre prefieren las garrapatas?

El estudio utilizó un método in vitro donde se analizaron garrapatas recolectadas para determinar sus preferencias de grupo sanguíneo, utilizando muestras de sangre de voluntarios. Para demostrar la amenaza que representan las garrapatas y las enfermedades que transmiten, se observó la positividad de una de las zoonosis más comunes, la borreliosis de Lyme, mediante microscopía.

Para evitar variables humanas como el olor corporal, el sudor, el dióxido de carbono o el calor corporal, se utilizaron muestras de sangre artificial de los diferentes tipos, es decir, A, B, AB y O.

Los resultados obtenidos sorprendieron totalmente y mostraron que las garrapatas examinadas en intervalos de 1 y 2 minutos se sintieron más atraídas por el grupo sanguíneo A en un 36% mientras que el grupo B fue el menos preferido con solo el 15%.

garrapata en humano (1) Las garrapatas pueden estar presentes y ser transmitidas en casi cualquier rincón, desde una suela de zapatos, hasta el collar de nuestra mascota pueden introducirlas en nuestra vida sin esperarlo.

Esta elección puede estar influenciada por el tipo de perfil fisiológico o bioquímico del individuo, tal como su grupo sanguíneo. Esto significa que puede ser uno de los factores que aumentan el riesgo de picadura de garrapata y la posible transmisión de enfermedades peligrosas.

Sin embargo, aunque los resultados son contundentes, el impacto práctico aún es incierto porque muchas veces el riesgo de exponerse a las garrapatas también está influenciado por otros factores, como el entorno, si hay mascotas en casa, la ropa, el tiempo que pasa al aire libre y las medidas de cuidado que se tomen.