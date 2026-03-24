Cuidado si tenés este tipo de sangre: es el blanco preferido de las garrapatas

Por lo general, cuando se habla de las garrapatas, se las suele asociar inconfundiblemente con los animales, sobre todo con los perros. Pero una nueva investigación demostró algo que sorprende: tienen una preferencia por cierto grupo sanguíneo humano.
Existen cerca de 900 especies de garrapatas, pero una en particular, muy común en Europa, es la principal portadora de la bacteria que causa la enfermedad de Lyme y que además tiene una preferencia especial por un tipo de sangre.
Como se trata de un tema poco difundido en los humanos y más analizado desde el punto de vista animal, un estudio realizado en 2018 por científicos de la Universidad de Masaryk, en la República Checa, reveló que las garrapatas muestran por qué algunas personas sufren más picaduras que otras al pasar tiempo al aire libre.
¿Qué tipo de sangre prefieren las garrapatas?
El estudio utilizó un método in vitro donde se analizaron garrapatas recolectadas para determinar sus preferencias de grupo sanguíneo, utilizando muestras de sangre de voluntarios. Para demostrar la amenaza que representan las garrapatas y las enfermedades que transmiten, se observó la positividad de una de las zoonosis más comunes, la borreliosis de Lyme, mediante microscopía.
Para evitar variables humanas como el olor corporal, el sudor, el dióxido de carbono o el calor corporal, se utilizaron muestras de sangre artificial de los diferentes tipos, es decir, A, B, AB y O.
Los resultados obtenidos sorprendieron totalmente y mostraron que las garrapatas examinadas en intervalos de 1 y 2 minutos se sintieron más atraídas por el grupo sanguíneo A en un 36% mientras que el grupo B fue el menos preferido con solo el 15%.
Esta elección puede estar influenciada por el tipo de perfil fisiológico o bioquímico del individuo, tal como su grupo sanguíneo. Esto significa que puede ser uno de los factores que aumentan el riesgo de picadura de garrapata y la posible transmisión de enfermedades peligrosas.
Sin embargo, aunque los resultados son contundentes, el impacto práctico aún es incierto porque muchas veces el riesgo de exponerse a las garrapatas también está influenciado por otros factores, como el entorno, si hay mascotas en casa, la ropa, el tiempo que pasa al aire libre y las medidas de cuidado que se tomen.