Por qué no se deben arrancar las garrapatas de tu mascota con la mano y cuáles son los riesgos al hacerlo

Justamente, la extracción inadecuada de una garrapata puede dejar fragmentos de la misma en la piel de tu mascota, lo que prolonga la exposición del animal a los patógenos y aumenta el riesgo de complicaciones.
El hecho de arrancar una garrapata de la piel de tu mascota no solo es peligroso para el animal, sino también para ti. Las garrapatas son vectores de diversas enfermedades, como la enfermedad de Lyme, anaplasmosis, ehrlichiosis y babesiosis.
Al tirar de la garrapata, se puede forzar la liberación de saliva o contenido intestinal, que puede contener estos patógenos, aumentando la probabilidad de contagio.
Si detectas una garrapata en tu mascota, será mejor que utilices pinzas adecuadas o visites a un veterinario para realizar la extracción. Después de la misma, se debe limpiar y desinfectar la zona.
Cómo prevenir las garrapatas en tu mascota
- Revisión diaria: examina a tu mascota después de cada paseo o salida al exterior, prestando especial atención a zonas como orejas, cuello, axilas, ingle y alrededor de la cola.
- Productos antiparasitarios: consulta a tu veterinario sobre el producto más adecuado para tu mascota. Existen diversas opciones como collares, pipetas, sprays y medicamentos orales, cada uno con diferentes mecanismos de acción y duración.
- Evitar zonas de riesgo: limita el acceso de tu mascota a áreas con mucha vegetación, como pasto alto o maleza, donde las garrapatas son más propensas a encontrarse.
- Mantener limpio el entorno:limpia regularmente el hogar y el jardín, eliminando hojas, ramas y otros elementos que puedan servir de refugio para las garrapatas.
- Limpieza del pelaje: cepilla a tu mascota regularmente, especialmente durante la temporada de garrapatas, para eliminar posibles parásitos y detectar infestaciones tempranas.
- Consulta veterinaria: si sospechas que tu mascota tiene garrapatas, consulta a tu veterinario para que te indique el tratamiento adecuado.