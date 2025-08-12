Por qué no se deben arrancar las garrapatas de tu mascota con la mano y cuáles son los riesgos al hacerlo

Justamente, la extracción inadecuada de una garrapata puede dejar fragmentos de la misma en la piel de tu mascota, lo que prolonga la exposición del animal a los patógenos y aumenta el riesgo de complicaciones.

El hecho de arrancar una garrapata de la piel de tu mascota no solo es peligroso para el animal, sino también para ti. Las garrapatas son vectores de diversas enfermedades, como la enfermedad de Lyme, anaplasmosis, ehrlichiosis y babesiosis.

Al tirar de la garrapata, se puede forzar la liberación de saliva o contenido intestinal, que puede contener estos patógenos, aumentando la probabilidad de contagio.

Si detectas una garrapata en tu mascota, será mejor que utilices pinzas adecuadas o visites a un veterinario para realizar la extracción. Después de la misma, se debe limpiar y desinfectar la zona.

Cómo prevenir las garrapatas en tu mascota