¿Cómo puedo evitar que los huevos se peguen a la sartén usando un poco de vinagre?

El huevo es uno de los alimentos más ricos, nutritivos y populares. Este alimento está presente en casi toda receta dulce o salada, aunque también se puede comer cocido y solo.
Cuando preparamos huevos en sartén, fritos o apenas cocidos en agua, es muy normal que se peguen al metal. Esto sucede cuando la sartén está fría, vieja o el material no es de muy buena calidad.
Hoy te voy a compartir una técnica de cocina muy sencilla para evitar que los huevos se peguen a la sartén. Para realizar este truco vas a necesitar un poco de vinagre apto para alimentos, una sartén y unos huevos. Toma nota y continúa leyendo para poner en práctica esta increíble herramienta.
El vinagre es un líquido ácido y natural que se utiliza en la cocina para todo de platos y preparaciones. El vinagre tiene propiedades abrasivas, desodorizantes y corrosivas que penetran en los alimentos para modificar su textura, sabor y aromas.
Normalmente, se usa vinagre para marinar carnes, condimentar ensaladas y rellenos, leudar masas y panificados, mejorar la textura de las salsas o emulsiones como la mayonesa e incluso batir merengues dulces de huevo.
Cuando colocamos un poco de vinagre en la sartén de los huevos, las propiedades ácidas de este alimento evitan que el huevo se pegue. Al coagular las proteínas de la clara más rápidamente, el vinagre previene los pegotes en la sartén y agiliza la cocción del huevo. Gracias a ello, los huevos se cocinan más rápido y de manera más uniforme.
Para realizar esta técnica simplemente debes colocar una cucharadita de vinagre de alimentos en la sartén o en el agua de cocción, si vas a realizar los huevos fritos al agua (son una especie de falso huevo frito que se hace sin aceite y con un poco de agua).
Gracias a un poco de vinagre puedes recuperar el antiadherente de la sartén y preparar huevos fritos o al agua sin perder la mitad del alimento ni quemar toda la sartén.