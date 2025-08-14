¿Cómo puedo evitar que los huevos se peguen a la sartén usando un poco de vinagre?

huevos en sartén Los huevos son producto del proceso de ovulación de las aves hembras, como las gallinas

¿Por qué debería poner una cucharada de vinagre en la sartén caliente antes de cocinar los huevos?

El vinagre es un líquido ácido y natural que se utiliza en la cocina para todo de platos y preparaciones. El vinagre tiene propiedades abrasivas, desodorizantes y corrosivas que penetran en los alimentos para modificar su textura, sabor y aromas.

Normalmente, se usa vinagre para marinar carnes, condimentar ensaladas y rellenos, leudar masas y panificados, mejorar la textura de las salsas o emulsiones como la mayonesa e incluso batir merengues dulces de huevo.

Cuando colocamos un poco de vinagre en la sartén de los huevos, las propiedades ácidas de este alimento evitan que el huevo se pegue. Al coagular las proteínas de la clara más rápidamente, el vinagre previene los pegotes en la sartén y agiliza la cocción del huevo. Gracias a ello, los huevos se cocinan más rápido y de manera más uniforme.

aceite en sartén Si vas a freír con aceite, coloca el vinagre en la sartén antes de calentar el aceite

Para realizar esta técnica simplemente debes colocar una cucharadita de vinagre de alimentos en la sartén o en el agua de cocción, si vas a realizar los huevos fritos al agua (son una especie de falso huevo frito que se hace sin aceite y con un poco de agua).

Gracias a un poco de vinagre puedes recuperar el antiadherente de la sartén y preparar huevos fritos o al agua sin perder la mitad del alimento ni quemar toda la sartén.

¿Cuáles son los principales beneficios del huevo para la salud?

huevos de gallina Los huevos son ricos, nutritivos y versátiles