Inicio Sociedad huevo
Truco de cocina

¿Cómo puedo evitar que los huevos se peguen a la sartén usando un poco de vinagre?

Los huevos se pegan a la sartén por falta de temperatura, de aceite o desgaste. Con un truco de vinagre puedes evitar los pegotes y malos ratos en la cocina

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
El truco del vinagre para recuperar una sartén antiadherente 

El truco del vinagre para recuperar una sartén antiadherente 

El huevo es uno de los alimentos más ricos, nutritivos y populares. Este alimento está presente en casi toda receta dulce o salada, aunque también se puede comer cocido y solo.

Cuando preparamos huevos en sartén, fritos o apenas cocidos en agua, es muy normal que se peguen al metal. Esto sucede cuando la sartén está fría, vieja o el material no es de muy buena calidad.

Hoy te voy a compartir una técnica de cocina muy sencilla para evitar que los huevos se peguen a la sartén. Para realizar este truco vas a necesitar un poco de vinagre apto para alimentos, una sartén y unos huevos. Toma nota y continúa leyendo para poner en práctica esta increíble herramienta.

huevos en sartén
Los huevos son producto del proceso de ovulación de las aves hembras, como las gallinas

Los huevos son producto del proceso de ovulación de las aves hembras, como las gallinas

¿Por qué debería poner una cucharada de vinagre en la sartén caliente antes de cocinar los huevos?

El vinagre es un líquido ácido y natural que se utiliza en la cocina para todo de platos y preparaciones. El vinagre tiene propiedades abrasivas, desodorizantes y corrosivas que penetran en los alimentos para modificar su textura, sabor y aromas.

Normalmente, se usa vinagre para marinar carnes, condimentar ensaladas y rellenos, leudar masas y panificados, mejorar la textura de las salsas o emulsiones como la mayonesa e incluso batir merengues dulces de huevo.

Cuando colocamos un poco de vinagre en la sartén de los huevos, las propiedades ácidas de este alimento evitan que el huevo se pegue. Al coagular las proteínas de la clara más rápidamente, el vinagre previene los pegotes en la sartén y agiliza la cocción del huevo. Gracias a ello, los huevos se cocinan más rápido y de manera más uniforme.

aceite en sartén
Si vas a freír con aceite, coloca el vinagre en la sartén antes de calentar el aceite

Si vas a freír con aceite, coloca el vinagre en la sartén antes de calentar el aceite

Para realizar esta técnica simplemente debes colocar una cucharadita de vinagre de alimentos en la sartén o en el agua de cocción, si vas a realizar los huevos fritos al agua (son una especie de falso huevo frito que se hace sin aceite y con un poco de agua).

Gracias a un poco de vinagre puedes recuperar el antiadherente de la sartén y preparar huevos fritos o al agua sin perder la mitad del alimento ni quemar toda la sartén.

¿Cuáles son los principales beneficios del huevo para la salud?

huevos de gallina
Los huevos son ricos, nutritivos y versátiles

Los huevos son ricos, nutritivos y versátiles

  1. El huevo de gallina es un alimento sano y nutritivo, rico en proteínas saludables.
  2. El huevo contiene colina, un elemento con grandes propiedades para la salud ocular.
  3. Es un alimento rico en minerales y vitaminas esenciales para diversas funciones del cuerpo.
  4. Los huevos son un alimento antioxidante. Esto significa que previenen y regulan el deterioro celular del organismo.

Temas relacionados:

Te puede interesar