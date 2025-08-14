Noreste

Atlántico medio

Alto Medio Oeste

Costa del Pacífico, especialmente en el norte de California

Qué hacer si la tengo

La enfermedad de Lyme se trata con antibióticos. Cuanto antes se trate, mejor, ya que le brinda una buena oportunidad de recuperarse completamente a la brevedad.

Después del tratamiento, algunos pacientes aún pueden presentar dolor, fatiga o dificultad para pensar que dura más de seis meses, lo que se conoce como síndrome posterior a la enfermedad de Lyme.

garrapata El tratamiento suele durar entre 10 y 28 días

Los investigadores no saben por qué algunas personas presentan este síndrome. No existe un tratamiento comprobado para esta afección ni se ha demostrado que los antibióticos a largo plazo ayuden.

Sin embargo, hay formas de aliviar sus síntomas. Si ha recibido tratamiento para la enfermedad de Lyme y aún no se siente bien, hable con su profesional de la salud para averiguar cómo manejar sus síntomas. La mayoría de las personas mejora con el tiempo, pero pueden pasar varios meses antes de que se sienta mejor.