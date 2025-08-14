Lyme ha ganado visibilidad porque celebridades como Justin Bieber

Lyme ha ganado visibilidad porque celebridades como Justin Bieber, Bella Hadid, Avril Lavigne o Ben Stiller

Muchas personas han comenzado a enfermarse con Lyme, más conocida como "La enfermedad de los famosos". Esta ha sido visibilizada por muchos famosos y como han vivido la experiencia transitando esta enfermedad. A continuación te contaremos de qué se trata y cómo debes cuidarte si la sufres.

Qué es esta enfermedad

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana que se contrae por la picadura de una garrapata infectada. Al principio, la enfermedad de Lyme generalmente causa síntomas como un sarpullido en la piel, fiebre, dolor de cabeza y fatiga. Pero si no se trata temprano, la infección puede extenderse a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso. El tratamiento inmediato puede ayudarle a recuperarse rápidamente.

picadura
Se deben tomar medidas m&eacute;dicas frente a esta enfermedad

Se deben tomar medidas médicas frente a esta enfermedad

La enfermedad de Lyme es causada por una bacteria. En los Estados Unidos, esta suele ser una bacteria llamada Borrelia burgdorferi. Se propaga a los humanos a través de la picadura de una garrapata infectada, usualmente garrapatas de patas negras (o garrapatas de venado). En general, se encuentran en el:

  • Noreste
  • Atlántico medio
  • Alto Medio Oeste
  • Costa del Pacífico, especialmente en el norte de California

Qué hacer si la tengo

La enfermedad de Lyme se trata con antibióticos. Cuanto antes se trate, mejor, ya que le brinda una buena oportunidad de recuperarse completamente a la brevedad.

Después del tratamiento, algunos pacientes aún pueden presentar dolor, fatiga o dificultad para pensar que dura más de seis meses, lo que se conoce como síndrome posterior a la enfermedad de Lyme.

garrapata
El tratamiento suele durar entre 10 y 28 d&iacute;as

El tratamiento suele durar entre 10 y 28 días

Los investigadores no saben por qué algunas personas presentan este síndrome. No existe un tratamiento comprobado para esta afección ni se ha demostrado que los antibióticos a largo plazo ayuden.

Sin embargo, hay formas de aliviar sus síntomas. Si ha recibido tratamiento para la enfermedad de Lyme y aún no se siente bien, hable con su profesional de la salud para averiguar cómo manejar sus síntomas. La mayoría de las personas mejora con el tiempo, pero pueden pasar varios meses antes de que se sienta mejor.

Temas relacionados:

Te puede interesar