Listeriosis: confirmaron un brote de la enfermedad por el consumo de un queso contaminado

Salud brote enfermedad Un brote de listeriosis por el consumo de un queso contaminado ha provocado alarma en las autoridades sanitarias Foto gentileza pagina12.com.ar

Explicaron que un análisis realizado por el Laboratorio Nacional de Referencia (LNR) identificó una marca de queso criollo como la responsable del brote de listeriosis. "Es la primera vez que se puede establecer en la Argentina un nexo entre casos humanos de listeriosis y una fuente común comprobada por análisis genómicos", indicaron autoridades del Ministerio de Salud, desde donde se emitió una alerta al respecto el pasado 24 de abril.

Casos de listeriosis en Argentina

En Argentina, los casos de listeriosis ocurrieron entre fines de 2024 y hasta los últimos días que transcurren de 2025, mientras que los afectados se detectaron en tres jurisdicciones del país y con una alta relación genómica entre sí, lo que sugirió una fuente común de infección, dado que los primeros casos se notificaron en la provincia de Buenos Aires, luego otro en la Ciudad Autónoma de Beunos Aires, con un viaje previo a Tucumán, y luego otros dos con residencia en Tucumán.

Las autoridades de Salud de Tucumán comenzaron una investigación sanitaria después de detectarse los primeros casos. Durante ese estudio se realizaron entrevistas a los afectados para conocer los alimentos ingeridos antes de presentar los primeros síntomas y los posibles lugares de adquisición de dichos productos, para luego tomar muestras de aquellos que estaban en condiciones para consumir.

En ese sentido, se tomaron 26 muestras de alimentos, en cinco de estas muestras se detectó la Listeria monocytogenes y una correspondía a un queso criollo de producción industrial de baja escala, cuya marca aún no se ha conocido hasta el momento.

"Pudo establecerse una alta relación genómica con los casos humanos detectados previamente, identificando a la planta productora del queso como fuente de la contaminación", se detalló en el informe del Ministerio de Salud, mientras que indicaron que el episodio "evidenció la necesidad de fortalecer las recomendaciones a los productores locales en las buenas prácticas de manufactura, de inspecciones regulares a los lugares de producción y distribución para cumplir las normas sanitarias".

Los síntomas más comunes de la listeriosis y alimentos que la transmiten

La sintomatología de la listeriosis puede ser variable, ya que se pueden originar desde escalofríos, fatiga, náuseas, vómitos, fiebre, dolor de cabeza, diarrea y dolor de estómago, hasta una forma más severa de la enfermedad manifestada por meningitis, septicemia y abortos en mujeres embarazadas, ya que el período de incubación varía entre 12 horas y 2 meses.

Con respecto a los alimentos que transmiten la listeriosos, existen animales que, aun sin presentar síntomas, son "portadores" de la bacteria en sus intestinos, que a la vez pueden contaminar los productos cárnicos y lácteos que de ellos se obtengan.

De acuerdo al informe dado a conocer por las autoridades de Salud, hay alimentos que más frecuentemente se han visto involucrados en los brotes de enfermedad.