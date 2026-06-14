India busca asegurar su futuro energético y este país de América del Sur es fundamental para su misión

Durante décadas, gran parte de ese petróleo llegó desde el Golfo Pérsico. Pero los conflictos recientes han puesto en evidencia la vulnerabilidad de depender de una sola región. Antes de la crisis, alrededor del 40% de las importaciones petroleras de India atravesaban el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes del planeta. Cuando la incertidumbre aumentó, Nueva Delhi aceleró la búsqueda de nuevos proveedores.

Uranio Venezuela (3)

Venezuela reapareció en escena

El país América del Sur posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, incluso por encima de Arabia Saudita. Aunque años de sanciones, crisis económica y problemas de producción redujeron su presencia en el mercado internacional, el alivio parcial de algunas restricciones permitió que el petróleo venezolano volviera a fluir hacia grandes compradores.

Los números muestran la rapidez de ese acercamiento. En abril de 2026, India importó cerca de 283.000 barriles diarios de crudo venezolano, la cifra más alta desde 2020. Las estimaciones apuntaban a que en junio las llegadas podrían superar los 380.000 barriles por día. En algunos momentos del año, Venezuela llegó a convertirse en el tercer mayor proveedor de petróleo para India.

A comienzos de junio, el primer ministro indio, Narendra Modi, mantuvo conversaciones con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para construir una alianza energética de largo plazo. Las discusiones incluyeron posibles inversiones indias en exploración, producción, refinación e infraestructura petrolera dentro de Venezuela.