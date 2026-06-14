Cuando India analiza su seguridad energética, suele mirar hacia Oriente Medio. Sin embargo, la guerra en la región y están obligando a Nueva Delhi a buscar alternativas. En ese nuevo mapa energético, un país de América del Sur está ganando protagonismo.
Lo que comenzó como una solución temporal ante una crisis internacional se está transformando en una asociación estratégica. Mientras el mundo busca adaptarse a un escenario energético cada vez más incierto, Venezuela se está convirtiendo en una pieza clave de los planes de India para garantizar que su crecimiento económico no se quede sin combustible.
India busca asegurar su futuro energético y este país de América del Sur es fundamental para su misión
La razón es simple. India consume enormes cantidades de petróleo para alimentar una economía que sigue creciendo a gran velocidad. Con más de 1.400 millones de habitantes y una demanda energética en constante aumento, el país importa cerca del 90% del crudo que utiliza. Esa dependencia convierte cualquier interrupción en las rutas de suministro en un problema estratégico.
Durante décadas, gran parte de ese petróleo llegó desde el Golfo Pérsico. Pero los conflictos recientes han puesto en evidencia la vulnerabilidad de depender de una sola región. Antes de la crisis, alrededor del 40% de las importaciones petroleras de India atravesaban el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes del planeta. Cuando la incertidumbre aumentó, Nueva Delhi aceleró la búsqueda de nuevos proveedores.
Venezuela reapareció en escena
El país América del Sur posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, incluso por encima de Arabia Saudita. Aunque años de sanciones, crisis económica y problemas de producción redujeron su presencia en el mercado internacional, el alivio parcial de algunas restricciones permitió que el petróleo venezolano volviera a fluir hacia grandes compradores.
Los números muestran la rapidez de ese acercamiento. En abril de 2026, India importó cerca de 283.000 barriles diarios de crudo venezolano, la cifra más alta desde 2020. Las estimaciones apuntaban a que en junio las llegadas podrían superar los 380.000 barriles por día. En algunos momentos del año, Venezuela llegó a convertirse en el tercer mayor proveedor de petróleo para India.
A comienzos de junio, el primer ministro indio, Narendra Modi, mantuvo conversaciones con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para construir una alianza energética de largo plazo. Las discusiones incluyeron posibles inversiones indias en exploración, producción, refinación e infraestructura petrolera dentro de Venezuela.