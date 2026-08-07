Sergio Marinelli: "Los vuelcos industriales son localizados, pero la basura en cauces es permanente y en todos lados."

“Es importante aclarar que al finalizar el mes de julio, Irrigación aplicó una multa millonaria y clausuró el vuelco del establecimiento de faena y conservación en frío, con lo cual el frigorífico deberá regularizar su situación en breve para recuperar el punto de vuelco al ducto”, agregó.

Marinelli continuó al respecto. “La multa que se aplicó en San Javier es de acuerdo a la gravedad de la contaminación del vuelco y eso está estipulado claramente en una resolución del Tribunal Administrativo de Irrigación. Se comienza con una multa baja, al principio se hace un sumario y la multa asciende conforme al incumplimiento del establecimiento, porque la idea no es recaudar, sino que no baje la calidad del agua y que la empresa invierta en un sistema de saneamiento. Ya tenemos un registro de varios años de la calidad del agua en el Pescara y con ello una perspectiva integral sobre como sanear el cauce.”

Se detectaron 70 empresas vertiendo efluentes sin tratamiento adecuado.

Otro problema que aborda Irrigación es la gran cantidad de basura que se acumula en la red de riego provincial. “Los vuelcos industriales son localizados, pero la basura en cauces es permanente y en todos lados, en todos los cauces de riego. A esto se le suman los cauces aluvionales, que por lo general no traen agua, pero cuando llueve mucho (y eso esperamos a partir de la corriente del “niño” en este segundo semestre) arrastran una cantidad inmensa de basura.

En este sentido, el agua degradada por la basura en su recorrido llega en muchos casos a las tierras productivas porque se cuela en la red secundaria. Hace un par de años hicimos una campaña con los municipios donde intentamos transmitir a la población que esa basura que se tira en el área metropolitana luego vuelve, vuelve en las verduras que se consumen en la ciudad que provienen del campo y que fueron regadas con agua degradada por la basura encauces de riego. Volveremos con esta campaña para que la comunidad tome conciencia del daño que hace tirando basura al agua”.