Ni flexiones ni dominadas: el ejercicio infalible para fortalecer la espalda y ganar masa muscular en los brazos

Con un par de mancuernas podrás trabajar brazos y espalda.

Cómo hacer correctamente el remo unilateral con mancuerna

Para realizar este ejercicio, tendrás que adelantar una pierna y flexionar ligeramente ambas rodillas. Apoyar una mano sobre la pierna de adelante para ganar estabilidad. Con la mano libre, sostener una mancuerna dejando el brazo completamente extendido hacia el suelo.

Desde esa posición, llevar el codo hacia atrás, siempre pegado al cuerpo, hasta acercar la mancuerna a la altura de la cadera. En la parte final del recorrido, realizar una breve pausa para contraer la musculatura de la espalda y luego baja el peso de forma lenta y controlada hasta regresar a la posición inicial.

Lo recomendable es completar todas las repeticiones con un brazo antes de cambiar al otro. Si no contás con una mancuerna en casa, podés usar una botella de agua de gran tamaño o una banda elástica como alternativa.

El ejercicio que no puede faltar en tu rutina de entrenamiento.

Uno de los errores más frecuentes consiste en girar el tronco para facilitar el levantamiento del peso. Para obtener mejores resultados, el movimiento debe originarse en la espalda, manteniendo el cuello relajado y los hombros alejados de las orejas. También es preferible utilizar una carga que puedas controlar correctamente antes que levantar demasiado peso sacrificando la técnica.

Además de fortalecer la espalda y favorecer el crecimiento muscular en los brazos, el remo unilateral es un ejercicio que ayuda a mejorar la estabilidad de los hombros y contribuye a mantener una postura más erguida.