Ni flexiones ni dominadas: el ejercicio infalible para fortalecer la espalda y ganar masa muscular en los brazos

Cuando se habla de fortalecer la espalda y ganar masa muscular en los brazos, las flexiones y las dominadas suelen ser los ejercicios más populares. Sin embargo, existe otro movimiento igual de efectivo que permite trabajar la musculatura de forma equilibrada y mejorar la fuerza.
Pocos lo saben: el ejercicio que tenés que sumar a tu rutina para trabajar espalda y brazos
El remo unilateral con mancuerna es un ejercicio destaca porque trabaja un lado del cuerpo a la vez, lo que facilita detectar diferencias de fuerza entre ambos brazos y corregir posibles desequilibrios musculares. Además, involucra varios grupos musculares en un solo movimiento, convirtiéndose en una excelente opción para quienes buscan ganar masa muscular y mejorar su rendimiento físico.
El remo unilateral activa principalmente el dorsal ancho, los romboides, el trapecio y el bíceps, aunque también exige un importante trabajo del abdomen y la zona media del cuerpo para mantener la estabilidad durante toda la ejecución. Gracias a ello, no solo contribuye al desarrollo de una espalda más fuerte, sino que también favorece una mejor postura corporal.
Cómo hacer correctamente el remo unilateral con mancuerna
Para realizar este ejercicio, tendrás que adelantar una pierna y flexionar ligeramente ambas rodillas. Apoyar una mano sobre la pierna de adelante para ganar estabilidad. Con la mano libre, sostener una mancuerna dejando el brazo completamente extendido hacia el suelo.
Desde esa posición, llevar el codo hacia atrás, siempre pegado al cuerpo, hasta acercar la mancuerna a la altura de la cadera. En la parte final del recorrido, realizar una breve pausa para contraer la musculatura de la espalda y luego baja el peso de forma lenta y controlada hasta regresar a la posición inicial.
Lo recomendable es completar todas las repeticiones con un brazo antes de cambiar al otro. Si no contás con una mancuerna en casa, podés usar una botella de agua de gran tamaño o una banda elástica como alternativa.
Uno de los errores más frecuentes consiste en girar el tronco para facilitar el levantamiento del peso. Para obtener mejores resultados, el movimiento debe originarse en la espalda, manteniendo el cuello relajado y los hombros alejados de las orejas. También es preferible utilizar una carga que puedas controlar correctamente antes que levantar demasiado peso sacrificando la técnica.
Además de fortalecer la espalda y favorecer el crecimiento muscular en los brazos, el remo unilateral es un ejercicio que ayuda a mejorar la estabilidad de los hombros y contribuye a mantener una postura más erguida.