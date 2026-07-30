Adiós alas de murciélago: los ejercicios de brazo que podés hacer en casa con dos botellas de plástico

Estos son los mejores ejercicios para fortalecer brazos.

Las elevaciones laterales también son una excelente opción para ponerle fin a las alas de murciélago. Con una botella en cada mano, levantá los brazos hacia los costados hasta que queden a la altura de los hombros y descendé de forma controlada. Este ejercicio fortalece los hombros y mejora la estabilidad del brazo.

Por último, podés incorporar el remo inclinado. Incliná ligeramente el torso hacia adelante, mantené la espalda recta y llevá las botellas hacia el pecho flexionando los codos. Este ejercicio activa la espalda superior y los brazos, favoreciendo una postura más fuerte.

Estos ejercicios le ponen fin a las alas de murciélago en pocos meses.

Para obtener resultados en el corto plazo, tendrás que realizar entre dos y tres series de cada ejercicio, con 10 a 15 repeticiones, al menos tres veces por semana. También es importante descansar al menos un día entre sesiones para permitir la recuperación muscular. Además, del entrenamiento, mantener una alimentación equilibrada e hidratarse ayudará a ponerle fin a las alas de murciélago.