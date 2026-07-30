Para tonificar los brazos y ponerle fin a las tan molestas alas de murciélago no necesariamente debemos ir a un gimnasio. Con un poco de creatividad, es posible transformar dos botellas de plástico rellenas de arena en un par de mancuernas caseras para trabajar la fuerza y combatir la flacidez. A continuación, los mejores ejercicios para hacer en casa.
Adiós alas de murciélago: los ejercicios de brazo que podés hacer en casa con dos botellas de plástico
Estos ejercicios, complementados con una alimentación saludable y una correcta hidratación, ayudarán a eliminar las alas de murciélago
Cuatro ejercicios para fortalecer los brazos con botellas de plástico
Uno de los ejercicios más efectivos para eliminar las alas de murciélago es el curl de bíceps. De pie, con una botella en cada mano y los brazos extendidos a los costados del cuerpo, flexioná los codos hasta llevar las botellas hacia los hombros. Bajá lentamente y repetí el movimiento entre 10 y 15 veces.
Otro ejercicio recomendado es la extensión de tríceps por encima de la cabeza. Sujetá una botella con ambas manos, subila por encima de la cabeza y luego flexioná los codos para bajar el peso detrás de la nuca. Extendé nuevamente los brazos hasta la posición inicial. Este movimiento trabaja la zona donde suele acumularse la flacidez.
Las elevaciones laterales también son una excelente opción para ponerle fin a las alas de murciélago. Con una botella en cada mano, levantá los brazos hacia los costados hasta que queden a la altura de los hombros y descendé de forma controlada. Este ejercicio fortalece los hombros y mejora la estabilidad del brazo.
Por último, podés incorporar el remo inclinado. Incliná ligeramente el torso hacia adelante, mantené la espalda recta y llevá las botellas hacia el pecho flexionando los codos. Este ejercicio activa la espalda superior y los brazos, favoreciendo una postura más fuerte.
Para obtener resultados en el corto plazo, tendrás que realizar entre dos y tres series de cada ejercicio, con 10 a 15 repeticiones, al menos tres veces por semana. También es importante descansar al menos un día entre sesiones para permitir la recuperación muscular. Además, del entrenamiento, mantener una alimentación equilibrada e hidratarse ayudará a ponerle fin a las alas de murciélago.
En pocas palabras
- Ejercicios en casa: Tonificá tus brazos y eliminá las "alas de murciélago" con botellas de plástico recicladas.
- Rutina sugerida: Incluye curl de bíceps, extensión de tríceps, elevaciones laterales y remo inclinado.
- Constancia y hábitos: Realizá 2-3 series de 10-15 repeticiones, tres veces por semana, complementando con dieta equilibrada e hidratación.