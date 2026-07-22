Recomiendan hacer estos cuatro ejercicios infalibles para fortalecer brazos y hombros en simultáneo

Estos ejercicios son aptos para todas las edades.

Press de hombros

El primer ejercicio sugerido es el press de hombros con agarre neutro, ideal para activar los músculos deltoides. Durante la ejecución, la profesional recomienda mantener las rodillas ligeramente flexionadas, evitando bloquearlas, mientras los codos permanecen formando un ángulo de 90 grados.

El levantamiento debe realizarse de forma controlada y el descenso aún más lento. También es importante evitar inclinar el torso hacia atrás para no sobrecargar la espalda y concentrar el esfuerzo en los hombros.

Curl de bíceps

El segundo ejercicio es el curl de bíceps, uno de los más conocidos para fortalecer la parte frontal del brazo. La posición inicial debe ser con los hombros relajados hacia atrás, el abdomen contraído y los codos pegados al cuerpo. Al elevar las mancuernas, conviene contraer el bíceps durante un instante antes de bajar lentamente el peso. Para mantener la tensión muscular, la especialista sugiere no dejar que las mancuernas descansen completamente junto a las piernas entre repeticiones.

Estos ejercicios fortalecen brazos y hombros en simultáneo.

Vuelos laterales

El tercer ejercicio consiste en realizar elevaciones o vuelos laterales con un brazo a la vez. Este movimiento trabaja principalmente la parte media de los hombros y favorece el equilibrio de fuerza entre ambos lados del cuerpo. Las mancuernas deben elevarse de forma pausada hasta alcanzar aproximadamente la altura de los hombros y luego descender con el mismo control.

Remo al mentón

La rutina de entrenamiento finaliza con el remo al mentón, un ejercicio que vuelve a poner el foco sobre los hombros y también involucra la parte superior de la espalda. Para ejecutarlo correctamente, la experta resalta la importancia de mantener los hombros hacia atrás, las rodillas ligeramente flexionadas y elevar las mancuernas por delante del cuerpo solo hasta la altura del pecho. El descenso debe hacerse lentamente, acompañando el movimiento con una respiración controlada.